(Sydney) Coup de théâtre dans le monde du tennis. Moins de deux mois après avoir remporté les Internationaux d’Australie, la numéro un mondiale, l’Australienne Ashleigh Barty, annonce qu’elle prend sa retraite.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

L’athlète de 25 ans a publié mardi soir sur son compte Instagram une vidéo de six minutes dans laquelle elle annonce la nouvelle sous forme d’entrevue avec une de ses bonnes amies, l’ancienne joueuse Casey Dellacqua.

« Il n’y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de faire les choses, c’est juste ma façon à moi de les faire. Pour moi, c’est parfait de le faire avec toi », dit-elle d’entrée de jeu.

« C’est la première fois que je le dis à voix haute et c’est difficile, mais je suis tellement heureuse et prête, ajoute-t-elle. Je sais dans mon cœur que c’est le bon moment pour moi, comme personne. »

Barty se dit reconnaissante de tout ce que le tennis lui a apporté au fil des années. Quand son amie l’interroge sur les raisons qui l’ont poussée à prendre cette décision maintenant, l’Australienne avoue qu’elle y pensait depuis un bon moment.

« J’ai vécu beaucoup de moments dans ma carrière qui ont été des moments pivots. Wimbledon l’année dernière a changé beaucoup de choses pour moi en tant qu’individu et en tant qu’athlète. Tu travailles si fort toute ta vie pour un but. Et j’ai été en mesure de le partager avec tant de personnes incroyables. Mais de gagner Wimbledon, qui était le but principal de ma carrière, ça m’a fait voir les choses sous un autre angle. J’ai juste eu ce pressentiment après Wimbledon. »

Ashleigh Barty remporté trois Grands Chelems en carrière.