Andy Murray et Ivan Lendl en 2017

Andy Murray fait de nouveau appel à Ivan Lendl comme entraîneur, environ quatre ans et demi après leur séparation pour la deuxième fois.

Howard Fendrich Associated Press

Le gérant de Murray a annoncé que l’Écossais de 34 ans et Lendl avaient convenu de reprendre leur travail ensemble au cours des prochains mois.

Leur association a été couronnée de trois titres en simple du Grand Chelem et de deux médailles d’or olympiques consécutives en 2012 et 2016 pour Murray, le seul joueur de tennis avec plus d’un titre en simple aux Jeux d’été.

Les deux prévoient désormais un camp d’entraînement aux États-Unis de plusieurs semaines après le tournoi de Miami, qui se termine le 3 avril.

Alors que le monde du tennis se déplacera en Europe pour la saison sur terre battue en vue de son tournoi phare à Roland-Garros du 22 mai au 5 juin, Murray se préparera plutôt pour la saison sur gazon. Wimbledon commence le 27 juin.

Murray a également l’intention d’embaucher un autre entraîneur, qui travaillera avec Lendl et voyagera avec lui.

Il est actuellement classé au 84e rang et présente un palmarès de 8-6 en 2022, avec des défaites à ses deuxièmes matchs à chacun de ses quatre derniers tournois, y compris les Internationaux d’Australie en janvier.

Murray a dû composer avec une série de blessures au cours des dernières années, principalement de graves problèmes de hanche qui ont conduit à deux opérations.

Murray a connu ses plus grands succès sur le court avec Lendl – qui a remporté huit titres du Grand Chelem en tant que joueur – dans son entourage.

Cela inclut, le plus célèbre, le titre de 2013 à Wimbledon, qui a fait de Murray le premier Britannique en 77 ans à remporter le championnat en simple au All England Club.

Avant cela, Lendl a également entraîné Murray jusqu’à son triomphe aux Internationaux des États-Unis en 2012. Ils se sont séparés en 2014, avant de se réunir en 2016, environ un mois avant que Murray ne remporte son deuxième trophée de Wimbledon.

Murray s’est également hissé au premier rang du classement ATP alors qu’il était avec Lendl, y arrivant pour la première fois en novembre 2016.

Ils ont de nouveau cessé de travailler ensemble en novembre 2017.

Au fil des ans, Murray a également été entraîné par Amélie Mauresmo, Brad Gilbert et Jamie Delgado, entre autres.