Roger Federer et Rafael Nadal à Roland-Garros en 2011

PHOTO LIONEL CIRONNEAU, ASSOCIATED PRESS

Federer et Djokovic saluent l’exploit de Nadal

(Paris) Le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic ont salué dimanche le 21e titre historique en Grand Chelem de leur rival Rafael Nadal, après sa victoire aux Internationaux d’Australie, louant notamment son « éthique de travail » et sa « combativité ».

Agence France-Presse

Nadal, âgé de 35 ans, a battu le Russe Daniil Medvedev en finale 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5, pour devenir le seul détenteur du record de Majeurs chez les hommes, avec une longueur d’avance sur Federer et Djokovic.

« Quel match ! Sincères félicitations à mon ami et grand rival @rafaelnadal pour être devenu le premier homme à remporter 21 titres du Grand Chelem », a témoigné sur Instagram Federer, qui n’a pu prendre part cette année au tournoi australien, toujours convalescent après une opération à un genou.

« C’est fantastique, il ne faut jamais sous-estimer les grands champions. Ton incroyable éthique de travail, ton dévouement et ta combativité sont une grande inspiration pour moi et pour bon nombre de joueurs », a salué le Suisse.

PHOTO SARAH MEYSSONNIER, ARCHIVES REUTERS Novak Djokovic et Rafael Nadal lors du tournoi de Roland-Garros en 2021

C’est également à l’« impressionnante combativité » de Nadal à laquelle Djokovic a rendu hommage sur Twitter, alors que le Majorquin a dû remonter un handicap de deux sets pour finalement l’emporter après près de 5 h 30 de bataille acharnée face à Medvedev.

« Félicitations à @RafaelNadal pour son 21e Grand Chelem. Un exploit incroyable. (Il a fait preuve comme) toujours d’une impressionnante combativité qui a prévalu une nouvelle fois », a tweeté le N.1 mondial. Avant d’ajouter en espagnol : « Enhorabuena » (toutes nos félicitation).

Celui qui était également en quête d’un 21e Grand Chelem depuis plusieurs mois et qui n’a pas pu disputer les Internationaux d’Australie cette année, après avoir été expulsé par les autorités du pays en raison de sa non-vaccination contre la COVID-19, a également tenu à souligner « l’extraordinaire tennis » auquel on a pu assister pendant le tournoi et « les deux finales exceptionnelles », félicitant au passage l’Australienne Ashleigh Barty pour sa victoire dans le tableau féminin.

Federer s’est lui déclaré « fier de partager cette ère » du tennis avec Nadal et « honoré d’avoir pu jouer un rôle » pour le pousser à se dépasser, « tout comme tu l’as fait avec moi lors de ces 18 dernières années ».

Avant de conclure : « je suis sûr que d’autres exploits sont encore devant toi. Mais pour le moment, profite de celui-ci ! ».