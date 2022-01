(Melbourne) La N.1 mondiale Ashleigh Barty a éprouvé un peu plus de mal en huitièmes de finale face à l’Américaine Amanda Anisimova (60e) que lors des précédents tours, mais elle s’est néanmoins imposée 6-4, 6-3, dimanche aux Internationaux d’Australie.

Agence France-Presse

« Elle a un jeu exceptionnel qui vous met sous pression d’entrée et je suis contente d’avoir tenu ce soir, d’avoir réussi à ramener les échanges dans mon schéma de jeu plus souvent et en particulier sur les points les plus importants », a analysé Barty.

L’Australienne de 25 ans tentera de se hisser en demi-finales mardi en affrontant une autre Américaine, Jessica Pegula (21e), qui a battu dimanche la Grecque Maria Sakkari (8e) 7-6 (7/0), 6-3.

Après avoir éliminé Lesia Tsurenko 6-0, 6-1 en 54 minutes, Lucia Bronzetti 6-1, 6-1 en 52 minutes et Camila Giorgi 6-2, 6-3 en 61 minutes, Barty a mis 1 h 14 pour écarter Anisimova.

La dernière fois que Barty avait affronté Anisimova remonte à leur demi-finale de Roland-Garros en 2019 : l’Australienne avait été menée 7-6, 3-0 avant de remporter la rencontre… et son premier titre du Grand Chelem deux jours plus tard.

Lauréate de deux titres du Grand Chelem (Roland-Garros 2019 et Wimbledon 2021), la N.1 mondiale court après son premier titre majeur en Australie. Elle y avait atteint les demi-finales en 2020 et avait perdu en quarts en 2021.