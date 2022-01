Novak Djokovic est finalement expulsé de l’Australie

Un roman-savon que l’on croyait interminable… et pourtant. Près de deux semaines après le début de la controverse entourant l’arrivée de Novak Djokovic en sol australien et l’annulation de son visa par la douane locale, le juge a tranché dimanche matin : le Serbe est expulsé et il ne pourra donc pas prendre part aux Internationaux d’Australie.