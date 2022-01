Internationaux d’Australie

Un premier tournoi du Grand Chelem à suspense

Les déboires de Novak Djokovic, la victoire du Canada à la Coupe ATP, le retour victorieux de Rafael Nadal, les nouvelles commandites de Leylah… La nouvelle saison n’a que deux semaines, et déjà, on ne sait plus où donner de la tête. Toute la planète tennis a les yeux rivés sur l’Océanie. Il est difficile de prévoir ce qui arrivera lors des Internationaux d’Australie, mais ce qui est certain, c’est que l’édition 2022 entrera dans les livres d’histoire, d’une manière ou d’une autre.