(Sydney) Le Britannique Andy Murray, quintuple finaliste des Internationaux d’Australie, s’est qualifié pour le deuxième tour de la Classique de Sydney en disposant de Viktor Durasovic 6-3, 6-1.

Associated Press

Murray, âgé de 34 ans, participe au tournoi à la faveur d’une invitation des organisateurs et en a également reçu une pour les Internationaux d’Australie la semaine prochaine. Depuis qu’il a atteint pour la dernière fois la finale du premier tournoi majeur de la saison en 2016, lorsqu’il a perdu contre Novak Djokovic, Murray n’a franchi le premier tour qu’une seule fois.

Des blessures à la hanche récurrentes signifient qu’il n’a joué qu’un seul des quatre derniers Internationaux d’Australie. L’ancien no 1 mondial a désormais glissé au 135e rang.

Le triple champion en Grand Chelem a forcé Durasovic à commettre de nombreuses fautes directes.

« J’espérais disputer des matchs à Melbourne, a expliqué Murray, faisant référence à une défaite au premier tour la semaine dernière. Cela ne s’est pas produit, mais heureusement, Tennis Australia m’a offert une invitation pour jouer ici. Je suis très reconnaissant de cela et j’espère que je pourrai être ici pendant quelques jours de plus. »

Murray affrontera mercredi Nikoloz Basilashvili, classé 23e, pour une place en quarts de finale.

Également à Sydney, Emma Raducanu, championne des Internationaux des États-Unis, a perdu contre Elena Rybakina, 9e tête de série, 6-0, 6-1. Raducanu, âgée de 19 ans, avait retardé le début de sa saison, se retirant du Melbourne Summer Set la semaine dernière après avoir dû composer avec la COVID-19.

La championne olympique Belinda Bencic a réussi son début de saison 2022 mais sans convaincre lors de son premier match depuis qu’elle a été touchée par la COVID-19. Bencic a défait la qualifiée Brésilienne Beatriz Haddad Maia 6-3, 6-2 pour se qualifier pour le deuxième tour à Sydney.

« J’avais un peu de mal à m’entraîner après la COVID parce que mon pouls montait et que la fatigue était toujours là, a précisé Bencic. Je pense que j’ai encore de la place pour me sentir mieux et ma condition physique doit s’améliorer. Je me sens encore un peu faible. »

À Adélaïde, Aryna Sabalenka, deuxième tête de série, a perdu un autre match de premier tour dans un tournoi préparatoire aux Internationaux d’Australie contre une adversaire beaucoup moins bien classée.

Sabalenka s’est inclinée aux mains de la Suédoise Rebecca Peterson 5-7, 6-1, 7-5. Peterson a entrepris le match au 395e rang mondial. La semaine dernière, lors du premier tour du premier tournoi international d’Adélaïde, Sabalenka a perdu contre Kaja Juvan, 100e, 7-6 (6), 6-1.

Dans d’autres matchs du premier tour à Adélaïde, Madison Brengle a eu raison d’Anastasia Potapova 7-5, 4-6, 6-1 et Tamara Zidansek, no 4, a défait Heather Watson 2-6, 6-2, 7-6 (4).