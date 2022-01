(Adélaïde) La N.1 mondiale Ashleigh Barty, déjà de retour au sommet après avoir arrêté sa saison 2021 en septembre dernier, disputera dimanche la finale du tournoi WTA 500 d’Adélaïde contre la Kazakhe Elena Rybakina.

Agence France-Presse

L’Australienne a battu samedi en demi-finale la Polonaise Iga Swiatek (9e mondiale), lauréate de Roland-Garros en 2020, 6-2, 6-4. Rybakina (14e) avait quant à elle éliminé dans la première demi-finale la Japonaise Misaki Doi (105e) 6-4, 6-3.

Le repos semble leur faire du bien : Monfils, qui avait écourté sa fin de saison dernière en déclarant forfait avant son huitième de finale au Masters 1000 de Paris, en finale chez les hommes à Adélaide ; Nadal, éloigné du circuit depuis août dernier pour soigner son pied droit, finaliste à Melbourne ; et Barty, de retour après quatre mois d’absence après son élimination au troisième tour des Internationaux des États-Unis en septembre, également en finale à Adélaïde.

La N.1 mondiale briguera à 25 ans son 14e titre lors de sa 20e finale contre Rybakina qui disputera, elle, sa huitième finale et tentera de décrocher son troisième titre, à 22 ans.

« Aucun match facile »

« Je n’ai eu aucun match facile, ce tournoi a été exceptionnellement relevé, mais j’aime bien me tester contre ce qui se fait de mieux dans le monde, et le match d’aujourd’hui n’a pas dérogé à la règle », a déclaré Ashleigh Barty.

« J’ai la sensation que mon jeu est allé crescendo, que je me suis montrée à chaque match plus performante, et j’espère en avoir encore suffisamment dans le réservoir pour demain [dimanche] », a ajouté la N.1 mondiale, qui a successivement battu dans la semaine Coco Gauff (22e), Sofia Kenin (12e) et Swiatek (9e).

Contre Swiatek, elle a profité des nombreuses fautes directes de son adversaire (31), à qui elle a pris deux fois le service dans le premier set et une fois au second. L’Australienne a en outre très bien servi, ne laissant que peu d’opportunités à Swiatek qui n’a eu à se mettre sous la dent que deux balles de bris, qu’elle n’a pas concrétisées.

À peine revenue, Barty semble déjà bel et bien de retour au sommet à quelques jours du début des Internationaux d’Australie le 17 janvier, où elle n’a atteint qu’une fois les demi-finales en huit participations.

Rybakina qui, après une mise en route difficile, a battu la Japonaise Misaki Doi 6-4, 6-3 en près d’une heure et demie en réussissant neuf aces, est prévenue.