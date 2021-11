Tennis

Où est Shuai Peng ?

L’Union européenne veut des preuves vérifiables

(Bruxelles) L’Union européenne (UE) exige de la Chine qu’elle offre des « preuves vérifiables » que la joueuse de tennis Shuai Peng est saine et sauve et qu’elle mène une enquête exhaustive et transparente sur ses allégations d’agression sexuelle.