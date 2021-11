Mate Pavic, Nikola Mektic et Vedran Martic

PHOTO ANTONIO CALANNI, ASSOCIATED PRESS

(Turin) La Croatie est devenue la première équipe à atteindre les demi-finales de la Coupe Davis après avoir battu l’Italie 2-1, lundi.

Associated Press

Alors qu’il y avait une victoire de chaque côté, Mate Pavic et Nikola Mektic ont battu Fabio Fognini et Jannik Sinner 6-3, 6-4.

Sinner a remplacé Simone Bolelli après avoir remporté son match de simple, qui a duré près de trois heures.

Mais lui et Fognini n’ont pas pu obtenir de balle de bris contre Pavic et Mektic, vainqueurs de Wimbledon et des Jeux olympiques cette année.

Championne en 2005 et 2018, la Croatie va se mesurer à la Serbie ou au Kazakhstan. Ce quart de finale aura lieu mercredi, à Madrid.

Borna Gojo a surpris en l’emportant 7-6 (2), 2-6, 6-2 contre Lorenzo Sonego.

Gojo, 279e à l’ATP, a comblé un retard de 1-4 au premier set contre Sonego, 27e.

Classé 10 au monde, Sinner a ensuite battu Marin Cilic 3-6, 7-6 (4), 6-3, devant une foule enflammée.

Les autres quarts de finale seront l’Angleterre contre l’Allemagne mardi, à Innsbruck, ainsi que la Russie contre la Suède jeudi, à Madrid.