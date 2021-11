PHOTO MATTHIAS SCHRADER, ASSOCIATED PRESS

(Turin) Aucun amateur de tennis de la Coupe Davis ne sera permis à Innsbruck alors que l’Autriche doit de nouveau se confiner. La capacité sera de 60 % à Turin, où les enfants italiens occuperont de vastes portions des gradins en raison de la faible vente des billets. La présence de spectateurs à Madrid sera au maximum de 75 %.

Andrew Dampf Associated Press

Ce n’est probablement pas ce que les organisateurs avaient en tête pour le retour des finales de la Coupe Davis au milieu d’un autre changement de format après l’annulation de l’édition de l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Après le début de l’évènement à 18 équipes entièrement organisé à Madrid pendant sept jours en 2019, les principales critiques des joueurs se sont concentrées sur les matchs de fin de soirée joués devant des gradins pour la plupart vides et pas assez de repos entre les matchs. Les organisateurs ont donc décidé de répartir le tournoi de cette année, qui débute jeudi, dans trois villes différentes et 11 jours.

Mais avec l’augmentation des cas de coronavirus en Europe, cela est devenu plus compliqué pour la plus ancienne compétition par équipes de tennis.

« La Coupe Davis était une compétition où nous pouvions jouer devant des foules incroyables, a noté le spécialiste français du double Pierre-Hughes Herbert. À Madrid, nous n’avons pas joué devant un stade plein. C’était presque (comme) à huis clos. »

La France figure dans un groupe avec la Grande-Bretagne et la République tchèque à Innsbruck, où les matchs auront lieu à huis clos.

« Je suis triste pour l’Autriche, ils ont tellement de cas (de coronavirus). Je suis triste pour la compétition que cela ne puisse pas être une fête à part entière », a ajouté Herbert, qui a remporté avec son coéquipier français Nicolas Mahut le titre en double aux Finales de l’ATP, dimanche.

Chaque ville accueille deux groupes de trois équipes chacun et au moins un quart de finale, puis les demi-finales et la finale seront présentées à Madrid.

En l’absence de l’Espagnol Rafael Nadal qui a été contraint de mettre fin à sa saison en raison d’une blessure au pied gauche, l’équipe de Russie formée de Daniil Medvedev, no 2 mondial, et Andrey Rublev, no 5, pourrait être l’équipe à battre.

« J’ai l’impression que nous pouvons être les grands favoris là-bas avec l’équipe que nous avons », a reconnu Medvedev, le champion des Internationaux des États-Unis.

La Russie, renommée RTF (Fédération russe de tennis) pour l’évènement dans un contexte de suspension pour dopage sur la scène internationale, fait partie d’un groupe avec l’Espagne et l’Équateur à Madrid.

L’Espagne a toujours une solide équipe avec Carlos Alcaraz, champion des Finales ATP Next Gen, et deux joueurs du top-20, Roberto Bautista Agut et Pablo Carreno Busta.

Novak Djokovic, no 1 mondial, est à la tête de l’équipe serbe à Innsbruck contre l’hôte autrichien et une équipe allemande sans le champion des finales ATP, Alexander Zverev.

Djokovic, qui a perdu contre Zvevev en demi-finale à Turin et n’a pas remporté de médaille pour la Serbie aux Jeux olympiques de Tokyo, a affirmé qu’il était « très motivé de jouer pour mon pays ».

« J’aime mes chances contre n’importe qui en Coupe Davis, mais évidemment, la Coupe Davis est une compétition par équipe, a noté Djokovic. Cela ne dépend pas que de moi. Nous devons essayer de gagner un autre simple ou au moins un simple, un double. … Alors j’espère que les autres gars sont en forme et prêts. »

Le Canada, qui jouera à Madrid dans un groupe avec la Suède et le Kazakhstan, sera privé de ses deux principales têtes d’affiche, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov. L’équipe canadienne sera représentée par Vasek Pospisil, Brayden Schnur, Peter Polansky et Steven Diez

L’Italie ne pourra miser sur le finaliste de Wimbledon, Matteo Berrettini, blessé, mais le pays peut se consoler avec Jannik Sinner, no 9, et Lorenzo Sonego, originaire de Turin.

Chaque match sur les courts en dur intérieurs est une série au meilleur de trois comprenant deux matchs en simple et un match en double. Les six vainqueurs de groupe ainsi que les deux équipes de deuxième place ayant compilé les meilleurs dossiers basés sur les manches et les matchs se qualifieront pour les quarts de finale.