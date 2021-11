Les matchs devant des gradins vides, incontournables en temps de pandémie, n’étaient guère appréciés des joueuses et joueurs. Or, la 5 e vague frappe l’Autriche et le public ne sera pas admis lors des matchs de la Coupe Davis, à Innsbruck, à partir du 25 novembre. Ci-haut, l’Allemand Alexander Zverev lors d’un match à huis clos durant les Internationaux d’Australie, à Melbourne, en Australie, le 12 février 2021.

(Paris) Le huis clos dans lequel vont se dérouler les matchs de Coupe Davis vont se jouer à huis clos à Innsbruck à partir de jeudi est « regrettable », a estimé vendredi le capitaine de l’équipe de France Sébastien Grosjean, quelques heures après l’annonce des autorités autrichiennes d’un confinement du pays.

Agence France-Presse

L’Autriche a annoncé vendredi un confinement de l’ensemble de sa population à partir de lundi, quelques jours après avoir pris une mesure similaire pour les personnes non vaccinées, devenant ainsi le premier pays de l’Union européenne à prendre une telle mesure face à la résurgence des cas de COVID-19.

« On avait (pourtant) des informations positives en début de semaine concernant le public », a affirmé Grosjean en préambule, expliquant qu’il n’avait appris que quelques heures plus tôt que l’Autriche allait être confinée à partir de lundi à cause d’une résurgence des cas de COVID-19.

« C’est regrettable de ne pas avoir de public. Mais la situation s’est aggravée en Autriche. Il va falloir faire avec, aller chercher des ressources mentales, à l’image de la reprise il y a un an et demi quand les joueurs reprenaient dans des stades vides », a ajouté le capitaine des Bleus.

Auger-Aliassime et Shapovalov forfaits

Le Canada n’est pas présent à Innsbruck. Son groupe de la Coupe Davis (l’opposant au Kazakhstan et à la Suède) doit jouer à Madrid.

Par ailleurs, le Canada n’y sera pas représenté par ses deux meilleurs joueurs, Félix Auger-Aliassime, 11e mondial, et Denis Shapovalov, 18e, ayant déclaré forfait dimanche.

Auger-Aliassime justifie sa décision par des douleurs à un genou qu’il a « du mal à apaiser depuis quelques mois », a-t-il expliqué sur son compte Twitter. De son côté, Shapovalov qui vient de s’incliner en finale du tournoi de Stockholm, a expliqué « avoir besoin de repos ».

En réponse à ces forfaits, le capitaine de l’équipe canadienne de Coupe Davis Frank Dancevic a convoqué Steven Diez (259e) qui complétera une équipe où figurent Vasek Pospisil (114e), Brayden Schnur (235e) et Peter Polansky (280e).

Les matchs d’Innsbruck déplacés ?

Turin et Madrid accueillant également des matchs, la question pourrait se poser d’y relocaliser les six équipes devant initialement jouer à Innsbruck (France, Grande-Bretagne, République tchèque dans le groupe C, Serbie, Allemagne et Autriche dans le groupe F).

« Je ne sais pas ce qu’il va se passer (et notamment) s’il y a une requête des six nations (devant jouer en Autriche) pour aller jouer ailleurs », a simplement commenté Grosjean.