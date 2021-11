PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS

(Pékin) La joueuse de tennis étoile Naomi Osaka a déclaré qu’elle est abasourdie d’apprendre qu’une collègue est silencieuse depuis qu’elle a formulé des allégations d’agression sexuelle contre un ex-haut dirigeant communiste chinois.

Associated Press

L’ex-no 1 mondiale, détentrice de quatre titres du Grand Chelem, a publié un message sur les réseaux sociaux mercredi pour relancer la recherche : où est Peng Shuai ?

Dans sa publication sur Twitter mercredi — sous le mot-clic WhereIsPengShuai — Osaka a écrit : « J’ignore si vous avez suivi les nouvelles dernièrement, mais j’ai récemment été informée qu’une joueuse de tennis a disparu peu de temps après avoir révélé qu’elle avait été agressée sexuellement. La censure n’est jamais acceptable, peu importe les circonstances. »

La Japonaise âgée de 24 ans, qui n’a pas disputé de rencontre sur le circuit de la WTA depuis sa défaite contre la Québécoise Leylah Annie Fernandez aux Internationaux des États-Unis en septembre, a dit qu’elle espère que Peng et sa famille « sont en sécurité ».

« Je suis abasourdie par la situation actuelle, a-t-elle mentionné, et je suis de tout cœur avec elle. »

D’autres joueurs étoiles se sont aussi exprimés, dont le no 1 mondial Novak Djokovic, et les dirigeants des circuits professionnels masculin et féminin ont déjà exigé une enquête portant sur les allégations formulées par la détentrice de deux titres du Grand Chelem en double.

PHOTO FRED DUFOUR, AGENCE FRANCE-PRESSE Peng Shuai le 3 octobre 2016

Dans un long message publié sur les réseaux sociaux qui est rapidement disparu, Peng a écrit que Zhang Gaoli, un ex-vice-premier ministre et membre du puissant bureau politique du Parti communiste, l’avait forcée à avoir une relation sexuelle avec lui malgré ses nombreux refus, à la suite d’un match de tennis tenu il y a trois ans. Elle a ajouté qu’ils avaient également eu une relation sexuelle il y a sept ans, et qu’elle avait ensuite développé des sentiments pour lui.

Peng est une ex-no 1 mondiale de double – elle a décroché 23 titres de double sur le circuit de la WTA, dont ceux à Wimbledon en 2013 et aux Internationaux de France en 2014.

L’Associated Press n’a pas pu vérifier l’authenticité du message, qui a été publié en soirée mardi de son compte officiel Weibo, une plateforme de réseau social phare en Chine. La publication a rapidement été effacée, et une recherche du compte de Peng sur Weibo n’a ensuite donné aucun résultat. Ni elle ni Zhang n’ont pu être rejoints afin d’obtenir des commentaires.

Il s’agit des premières allégations contre un influent politicien chinois depuis le début de la vague #metoo en Chine en 2018, un mouvement qui a rapidement été muselé par les autorités au cours de la même année.

Zhang a pris sa retraite en 2018 et est disparu de la scène publique, comme bien des politiciens chinois après la fin de leur carrière.

Peng n’a pas joué sur le circuit de la WTA depuis l’Omnium du Qatar en février 2020. En simple, elle a atteint le carré d’as des Internationaux des États-Unis en 2014 et les huitièmes de finale aux Internationaux d’Australie en 2015. Elle n’a jamais franchi le troisième tour d’un tournoi majeur depuis Wimbledon en 2017.