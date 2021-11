Muguruza bat Kontaveit et atteint la demi-finale

(Guadalajara) Garbiñe Muguruza a mis fin à la séquence de 12 victoires d’Anett Kontaveit en triomphant 6-4, 6-4, samedi, pour accéder au carré d’as des Finales de la WTA.

La Presse Canadienne

Muguruza, qui disputera une première demi-finale à ce tournoi depuis 2015, avait besoin de remporter son dernier match pour atteindre le carré d’as et éliminer Karolina Pliskova, finaliste à Wimbledon.

Kontaveit avait gagné ses deux premiers matchs du tournoi et elle était déjà assurée de participer aux demi-finales.

Muguruza a vengé sa récente défaite aux mains de Kontaveit, qui n’avait eu besoin que de 48 minutes pour l’emporter lors des quarts de finale de la Coupe Kremlin à Moscou, le mois dernier.

Muguruza a obtenu un bris rapide et elle a sauvé deux balles de bris contre elle pour gagner la première manche. Kontaveit n’a pas semblé trouver son rythme pendant cet affrontement.

Les Finales de la WTA se jouent sous un format de tournoi à la ronde et les deux meilleures joueuses de chaque groupe passent aux demi-finales. Ces dernières auront lieu mardi et la finale est prévue mercredi, au Centre panaméricain de tennis de Zapopan, en banlieue de Guadalajara, la deuxième plus grosse ville du Mexique.

Plus tôt dans la journée, Pliskova est venue de l’arrière pour battre Barbora Krejcikova en trois manches de 0-6, 6-4, 6-4. Elle était encore dans la course, mais elle devait attendre le résultat en soirée.

« Évidemment, c’était un départ horrible. Je pense qu’il s’agissait d’une combinaison de mon mauvais jeu et de son très bon jeu, a déclaré Pliskova. Je suis simplement fière d’avoir pu effacer ce set et recommencer à zéro. J’ai retrouvé un peu de mon jeu, même s’il n’était pas très bon. »

Pliskova n’a remporté aucun titre en 2021, mais son classement est resté élevé grâce notamment à ses présences en finale à Wimbledon et Montréal.

Championne en titre du tournoi de Roland-Garros, Krejcikova a conclu la ronde préliminaire avec une fiche de 0-3 et elle est éliminée. Pliskova montre maintenant un dossier de 3-0 en carrière contre elle.

Krejcikova a encore l’occasion de signer le titre en double, en compagnie de sa coéquipière Katerina Siniakova.

« Je crois que j’ai connu une saison extraordinaire. J’ai très bien fait pendant la saison, mais en ce moment, c’est très décevant, a exprimé Krejcikova. Je veux vraiment bien faire en double. Je vais continuer et garder ma concentration. »

Les Finales de la WTA se jouent à Guadalajara pour cette année seulement. L’évènement retournera à Shenzhen, en Chine, en 2022.