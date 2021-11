(Montréal) Tennis Canada a annoncé que Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ne se joindront pas à Équipe Canada en prévision des Finales de la Coupe Davis qui auront lieu à compter du 25 novembre.

La Presse Canadienne

Les dirigeants de Tennis Canada ont confirmé la nouvelle par voie de communiqué, dimanche midi. Au passage, ils ont précisé que Steven Diez va se joindre à l’équipe en renfort.

Déjà samedi, après avoir perdu en finale de l’Omnium de Stockholm contre l’Américain Tommy Paul, Shapovalov avait déclaré qu’il ne participerait pas à ce tournoi, par besoin de repos pendant la saison morte.

PHOTO JONATHAN NACKSTRAND, AGENCE FRANCE-PRESSE Denis Shapovalov

« C’est toujours un plaisir et un honneur pour moi de représenter mon pays dans le cadre de la Coupe Davis, mais j’ai besoin de repos pendant la saison morte », avait alors précisé l’Ontarien.

De son côté Auger-Aliassime a indiqué qu’il traîne une blessure depuis quelque temps.

« Mon médecin me recommande un repos afin de me permettre de guérir cette blessure avant d’amorcer la prochaine saison », a noté Auger-Aliassime, par l’intermédiaire du communiqué de Tennis Canada.

« C’est toujours avec beaucoup de fierté que je représente mon pays et donc, ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère », a ajouté le Montréalais.

Le capitaine Frank Dancevic a dit comprendre la décision des deux meilleurs Canadiens au classement de l’ATP.

« Nous savons que depuis leurs débuts sur le circuit professionnel, Félix et Denis ont toujours fait de la Coupe Davis l’une de leurs priorités. C’était également le cas avant cela, car ils ont remporté la Coupe Davis junior en 2015. La saison a toutefois été longue et encore plus éprouvante en raison des protocoles et des mesures mis en place à cause de la COVID-19 et nous comprenons leur décision. »

Âgé de 30 ans, Diez en sera à une deuxième participation à la Coupe Davis avec l’équipe canadienne. Il avait fait ses débuts en 2010 lorsque le Canada s’était incliné face à la Colombie.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Steven Diez

Diez, qui occupe le 259e rang du classement de l’ATP Tour, s’est hissé jusqu’au 134e échelon en novembre 2019. Cette année, il a obtenu son meilleur résultat en accédant à la finale d’un tournoi Challenger de l’ATP disputé en Espagne.

Ce changement dans la composition de l’équipe signifie que le Canada sera représenté par Vasek Pospisil, Brayden Schnur, Peter Polansky et Diez. La compétition sera disputée du 25 novembre au 5 décembre.

Les premiers tours se dérouleront dans trois villes, soit Madrid, en Espagne, Innsbruck, en Autriche, et Turin, en Italie.

Pour sa part, Équipe Canada amorcera son parcours à Madrid contre la Suède, le 25 novembre, puis affrontera le Kazakhstan, le 28 novembre.