(Vienne) Félix Auger-Aliassime s’est battu avec énergie, mais cette fois ça n’a pas suffi et il s’est incliné en trois manches face à l’Allemand Alexander Zverev en quarts de finale du tournoi de Vienne.

La Presse Canadienne

Zverev, deuxième tête de série, a converti deux de ses huit balles de bris du match pour l’emporter 6-4, 3-6, 6-3 après 2 h 05 de jeu.

Tout s’est joué au sixième jeu de la troisième manche, qui a duré 16 minutes, lorsque Auger-Aliassime a fait face à une succession de balles de bris. Il a effacé les cinq premières avec notamment deux as. Mais il a cédé à la sixième, ce qui a permis au champion olympique de prendre l’avance 4-2. La suite s’est révélée une formalité pour l’Allemand.

Le Québécois, 12e joueur mondial et sixième tête de série, peut néanmoins tirer des points positifs de ce match. Il a totalisé 12 as et il a affiché une efficacité de 66 % (55/83) avec sa première balle de service. Il a aussi réussi 25 coups gagnants, comparativement à 19 pour son rival.

À son match précédent, Auger-Aliassime avait sauvé trois balles de matchs au deuxième set pour finalement sortir victorieux face au Britannique Cameron Norrie.

Coup dur pour FAA

Après avoir remporté 100 % (9/9) de ses points avec sa première balle de service à la première manche, Zverev semblait en parfait contrôle. C’était jusqu’au huitième jeu du deuxième set, lorsque l’Allemand a raté une volée au filet à 30-0. Auger-Aliassime en a profité pour faire le bris, avant d’éventuellement créer l’égalité au service.

« Je me suis de nouveau rendu la tâche difficile, cela doit cesser, a reconnu Zverev. Une simple erreur et la deuxième manche s’est envolée. »

Zverev mène désormais Auger-Aliassime 4-1 dans leur confrontation et il a ainsi vengé sa défaite face au Québécois au quatrième tour à Wimbledon en juillet.

Avec cette défaite, les espoirs d’Auger-Aliassime de se qualifier pour les Finales de l’ATP en ont pris un coup. Le joueur de 21 ans est 12e (2420 points) dans la course pour le tournoi de fin de saison, 535 points derrière Hubert Hurkacz, neuvième. Le Polonais occupe actuellement la dernière place disponible puisque Rafael Nadal, huitième, est absent pour le reste de la saison en raison d’une blessure au pied.

En demi-finale, Zverev affrontera la jeune vedette montante espagnole, Carlos Alcaraz, qui a eu raison de l’Italien Matteo Berrettini 6-1, 6-7 (2), 7-6 (5).

« Il [Alcaraz] s’est beaucoup amélioré, a ajouté Zverev. Il a fait de grands pas en avant et c’est un très bon joueur, donc j’attends ce match avec impatience. »

Dans les autres quarts de finale, Frances Tiafoe a vaincu Diego Schwartzman 6-4 et 7-6 (6), tandis que Jannik Sinner a défait Casper Ruud 7-5 et 6-1.