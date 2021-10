PHOTO JOHN MINCHILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Saint-Pétersbourg) Le Canadien Denis Shapovalov est venu de l’arrière pour vaincre Pablo Andujar 2-6, 6-3, 6-0 en huitièmes de finale du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg, en Russie.

La Presse Canadienne

Shapovalov, qui avait atteint les quarts de finale et les demi-finales du tournoi à ses deux premières participations, a toutefois dû trimer dur contre la 92e raquette mondiale pour poursuivre sa route.

Lors du set ultime, l’Ontarien, deuxième tête de série du tournoi, a remporté 72 % des points en retour de service et scellé l’issue de la rencontre après une heure et 49 minutes de jeu. Shapovalov a du même coup porté sa fiche à 2-0 en carrière contre l’Espagnol.

« Ç’a été très dur de jouer contre Pablo dès (mon) premier tour dans ce tournoi. C’est un grand joueur et ç’a été difficile dès le départ, a convenu Shapovalov en entrevue sur le terrain. Je ne me sentais pas en pleine forme, mais je me suis dit qu’il fallait que je persévère.

« Le match a été long, et je voulais vraiment renverser la vapeur en deuxième manche. Je crois que j’ai fait du bon boulot à ce niveau-là », a-t-il ajouté.

Shapovalov croisera le fer au prochain tour avec le vainqueur du duel entre les puissants cogneurs droitiers Alexander Bublik et Jan-Lennard Struff.

L’Ontarien convoite son deuxième titre en carrière sur le circuit de l’ATP, et son premier depuis celui acquis à Stockholm, en Suède, en 2019.