PHOTO JOHN MCCOY, ASSOCIATED PRESS

Norrie et Basilashvili s’affronteront en finale

(Indian Wells) Nikoloz Basilashvili a vaincu l’Américain Taylor Fritz 7-6 (5), 6-3 pour mettre la table à un affrontement contre Cameron Norrie au tournoi d’Indian Wells, qui couronnera un tennisman ne faisant pas partie des 25 meilleures raquettes mondiales pour la première fois depuis 2010.

Beth Harris La Presse Canadienne

Le Britannique Norrie a vaincu le Bulgare Grigor Dimitrov 6-2, 6-2 dans une courte demi-finale de 86 minutes. Basilashvili a eu besoin d’une heure, 41 minutes pour se défaire de Fritz.

L’ex-no 1 au monde Victoria Azarenka affrontera la 21e tête de série Paula Badosa dans la finale du tableau féminin, dimanche.

PHOTO FREDERIC J. BROWN, AGENCE FRANCE-PRESSE Grigor Dimitrov

Le tournoi de l’ATP et de la WTA a été rempli de surprises au cours des deux dernières semaines. Les favoris Daniil Medvedev et Karolina Pliskova ont été éliminés assez tôt, tandis que Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Naomi Osaka et Serena Williams n’ont pas participé au tournoi.

C’était aussi la première fois en 45 d’existence que ce tournoi accueillait un carré d’as ne faisant pas partie du top-25 au classement. Norrie est 26e, Dimitrov 28e, Basilashvili 36e, et Fritz 39e.

PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, USA TODAY SPORTS Nikoloz Basilashvili

Le dernier homme exclu du top 25 à remporter le tournoi a été Ivan Ljubicic, 26e en 2010.

Fritz a bien tenté d’avoir l’occasion d’être le premier Américain à remporter l’évènement depuis Andre Agassi en 2011, mais il est arrivé à court. Il détenait une avance de 6-5 au premier set et une balle de bris sur le service du Géorgien, mais ce dernier a résisté pour forcer la tenue du bris d’égalité. Fritz a perdu la manche sur deux fautes directes.

Basilashvili a inscrit le premier bris du deuxième set dans le sixième jeu, qu’il a confirmé pour une avance de 5-2. Il a ensuite échoué à convertir ses trois premières balles de match. Ses fautes directes ont procuré deux balles de bris à Fritz, avant que le coup droit gagnant de Basilashvili ne mette fin au suspense.

Il devient ainsi le premier Géorgien à atteindre la finale d’un Masters 1000.

Dans la première demi-finale, il y a quatre bris de service, dont trois au profit de Norrie.

Le Britannique a réussi l’unique bris du deuxième set, quand le Bulgare Dimitrov a envoyé un coup droit dans le filet. Le coup droit de Norrie le long de la ligne lui a permis de faire 4-2. Il a servi pour le match à zéro.

Dans le tableau du double féminin, les deuxièmes têtes de série Su-Wei Hsieh et Elise Mertens ont eu raison de Veronika Kudermetova et Elena Rybakina 7-6 (1), 6-3 pour remporter le tournoi.