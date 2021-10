PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS

(New York) Grosse surprise au Masters 1000 d’Indian Wells mercredi : Daniil Medvedev, 2e mondial et vainqueur des derniers Internationaux des États-Unis, a été sorti dès les 8es de finale, renversé par le Bulgare Grigor Dimitrov (28e).

Agence France-Presse

Tête de série N.1 du tournoi, le Russe a été sorti en trois sets 4-6, 6-4, 6-3 au bout de 2 h 14 d’un combat âpre. « Je me suis senti épuisé pendant le tournoi. Maintenant que c’est fini, je peux le dire. J’ai plusieurs problèmes physiques qui sont apparus », a déclaré Medvedev après la rencontre, sans préciser lesquels.

Il était le grand favori du tournoi, depuis son triomphe il y a un mois aux Internationaux des États-Unis où, vainqueur de son premier Majeur, il avait privé Novak Djokovic d’un Grand Chelem calendaire historique, plus réalisé depuis 1969 et l’Australien Rod Laver.

Solide dans le premier set, il s’acheminait vers un succès facile en menant 4-1 dans le suivant, quand il a soudain lâché prise et multiplié les fautes directes, devant un public souhaitant que le match se prolonge et donc acquis à la cause de Dimitrov. Le Bulgare a remporté la rencontre sur sa première balle de match dans le troisième set après un coup droit trop long de Medvedev.

« S’il continue à jouer comme ça, comme il a joué à partir de 4-1, il va gagner le tournoi », a prédit le Russe. « Il a joué la seconde moitié du match comme personne ne l’avait fait contre moi à l’US Open. Ce n’est pas comme si je lui avais donné le match ».

Dimitrov affrontera jeudi en quarts de finale le dernier vainqueur du tournoi de Miami, le Polonais Hubert Hurkacz (12e mondial). Tête de série N.8, il s’est imposé plus tôt dans la journée face à un autre Russe, Aslan Karatsev, 6-1, 6-3, qui avait éliminé un autre cador, son compatriote Andrey Rublev, au tour précédent.

David Schwartzman (15e joueur mondial) verra lui aussi les quarts de finale après sa victoire contre le Norvégien Casper Ruud (10e mondial), 6-3, 6-3. C’est la 200e victoire sur le circuit ATP de l’Argentin, tombeur au tour précédent du Britannique Daniel Evans en trois sets, 5-7, 6-4, 6-0. « Ce n’est que du bonheur. Je m’étais fixé l’objectif d’arriver à 200 victoires cette année. Le faire face à un joueur du top 10 est extraordinaire. C’était l’un des trois plus beaux matchs de ma carrière », a confié l’Argentin après la rencontre.

Le joueur de 29 ans, tête de série N.11, atteint pour la première fois ce stade de la compétition dans le désert californien. Il affrontera au prochain tour l’Américain Tommy Paul (60e), vainqueur du Britannique Cameron Norrie (26e) 6-4, 4-6, 6-2.

Du côté des femmes, la Bélarusse Victoria Azarenka (32e joueuse mondiale) s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA 1000 d’Indian Wells, après sa victoire face à l’Américaine Jessica Pegula (24e mondiale) en deux sets, 6-4, 6-2. Elle affrontera dans le dernier carré la gagnante du match entre la Lettone Jelena Ostapenko (29e mondiale) et l’Américaine Shelby Rogers (44e mondiale).