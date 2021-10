(Indian Wells) La favorite Karolina Pliskova a gagné son match de deuxième tour à Indian Wells alors que Garbine Muguruza, cinquième tête de série, a été défaite.

Associated Press

Pliskova est passée au troisième tour en battant Magdalena Frech en deux manches de 7-5, 6-2. La Tchèque a réussi six as et elle a converti cinq de ses six balles de bris.

Muguruza, qui a gagné la semaine dernière à Chicago, a perdu en trois manches de 3-6, 6-1, 6-3 contre Ajla Tomljanovic. Il s’agissait de la première victoire de Tomljanovic en sept tentatives cette année contre une joueuse du top-10.

Le Russe Daniil Medvedev, champion des Internationaux des États-Unis, et la Canadienne Bianca Andreescu, championne à Indian Wells en 2019, disputeront leur match respectif en soirée.

Deux autres têtes de série chez les dames ont fait leurs valises.

Anna Kalinskaya a eu raison de Sara Sorribes Tormo, 28e tête de série, en trois sets de 6-3, 4-6, 6-2. Amanda Anisimova a quant à elle vaincu Camila Giorgi (no 30) en deux manches de 6-4, 6-1.

Ons Jabeur (no 12), qui s’était inclinée contre Muguruza en finale à Chicago, a progressé grâce à un gain de 6-2, 6-7 (5), 6-3 contre Anastasija Sevastova.

Chez les hommes, Hubert Hurkacz (no 8), Diego Schwartzman (no 11), Reilly Opelka (no 16) et Daniel Evans (no 18) ont tous remporté leur match aujourd’hui.