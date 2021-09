(Zurich) « Le pire est derrière moi et je suis impatient pour tout ce qui va venir », a assuré Roger Federer lundi, après avoir dû interrompre son bref retour sur les courts cette année pour subir une nouvelle opération à un genou.

Agence France-Presse

Le champion suisse - qui vient de fêter ses 40 ans en août - a disputé seulement 13 matchs après un an d’interruption et deux interventions chirurgicales sur son genou droit.

Il avait été éliminé en quart de finale de Wimbledon en juillet avant de déclarer forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo en raison de ce mal récurrent au genou, puis d’annoncer à la mi-août son opération et une absence pour « de nombreux mois ».

« Je vais très bien. La rééducation se fait pas à pas », a-t-il dit lors d’un évènement avec son commanditaire Mercedes-Benz à Zürich.

« Le pire est derrière moi et je suis impatient pour tout ce qui va venir. Quand on se remet d’une blessure, chaque jour est un jour meilleur. Et donc c’est une période très stimulante », a ajouté le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem.

Le Suisse ne se risque pas pour l’instant à prédire un retour sur les terrains, estimant « qu’il faudra encore un peu de patience ».

Cette année Federer a déclaré forfait pour Roland-Garros et il s’est incliné en quarts de finale à Wimbledon contre le Polonais Hubert Hurkacz 6-3, 7-6 (7/4), 6-0.

Le Suisse a été l’un des artisans de la Coupe Laver, un tournoi par équipes qui oppose six des meilleurs joueurs européens à six joueurs du reste du monde. L’édition 2021 se tient à Boston de vendredi à dimanche mais sans le champion suisse.

« Cela me fait beaucoup de mal », a-t-il dit avant d’ajouter : « Je savais qu’à un moment donné je ne pourrais pas participer mais je ne pensais pas que ce serait cette année ».

Pour autant il se voit déjà disputer le tournoi l’année prochaine à Londres.

« Un de mes objectifs c’est de m’y remettre vraiment, et je l’espère, jouer dans des endroits comme le O2 Arena à Londres », a-t-il dit.