Tennis

Internationaux des États-Unis

Le duo Dabrowski-Stefani déclare forfait

(New York) Les espoirs de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de sa partenaire Luisa Stefani d’atteindre la finale du double féminin des Internationaux de tennis des États-Unis se sont estompés quand la Brésilienne a quitté le court dans un fauteuil roulant et n’a pu reprendre le match, vendredi après-midi.