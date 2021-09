Luisa Stefani et Gabriela Dabrowski

PHOTO DARRON CUMMINGS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Les espoirs de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de sa partenaire Luisa Stefani d’atteindre la finale du double féminin des Internationaux de tennis des États-Unis se sont estompés quand la Brésilienne a quitté le court dans un fauteuil roulant et n’a pu reprendre le match, vendredi après-midi.

Associated Press

Le score était de 6-6 et 2-1 au bris d’égalité de la première manche en faveur de Dabrowski et de Stefani, face aux Américaines Coco Gauff et Caty McNally, lorsque Stefani a croulé au sol près du filet quelques secondes après un service de sa partenaire, victime d’une blessure à une jambe.

Après plusieurs minutes au sol, en présence d’une membre de l’équipe médicale, Stefani a tenté de se relever, mais une fois debout, il lui semblait impossible de mettre quelque poids que ce soit sur sa jambe.

Elle a été transportée dans un fauteuil roulant vers le vestiaire et après une évaluation médicale, il a été déterminé que Stefani ne pouvait retourner sur le court.

Cinquièmes têtes de série du tournoi à New York, Dabrowski et Stefani tentaient de se qualifier pour une quatrième finale en autant de tournois ensemble depuis le début du mois d’août.

Entre des défaites à San Jose et à Cincinnati, Dabrowski et Stefani sont sorties victorieuses de l’Omnium Banque Nationale, à Montréal, le 15 août dernier.

En finale, Gauff, 17 ans, et McNally, 19 ans, affronteront le tandem formé de la Chinoise Zhang Shuai et de l’Australienne Samantha Stosur.

En après-midi, en demi-finale du simple masculin, le Montréalais Félix Auger-Aliassime, 12e tête de série et 15e joueur mondial, croise le fer avec le Russe Daniil Medvedev, classé deuxième.

Samedi après-midi, la Lavalloise Leylah Fernandez, 19 ans, livrera bataille à la Britannique Emma Raducanu, d’un an sa cadette, en finale du simple féminin.