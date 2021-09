Le parcours de Félix Auger-Aliassime aux Internationaux des États-Unis prend fin en demi-finale, battu 6-4, 7-5, 6-2 par Daniil Medvedev, no 2 mondial.

Frédérick Duchesneau La Presse

Le Québécois ne s’est pas simplifié la vie d’entrée, commettant trois doubles fautes, mais il s’en est sorti indemne. Medvedev, lui, n’a pas perdu de temps, réalisant un premier jeu au service sans tache.

Se sont enchaînées quelques parties sans grande histoire, jusqu’à 3-3. Puis, au service, Auger-Aliassime a fauté au terme des deux premiers points qu’il contrôlait pourtant. Résultat : bris facile pour le Russe. Ce sera le seul de la manche.

PHOTO KENA BETANCUR, AGENCE FRANCE-PRESSE Daniil Medvedev

Bien qu’il ne soit pas le reflet du score, le ratio coups gagnants-fautes directes des deux joueurs est aux antipodes : 14-5 pour Daniil Medvedev, 10-13 pour Félix Auger-Aliassime.

Et, avec sa deuxième balle de service, le Canadien n’a remporté que deux des dix points.

Les deux joueurs ne s’étaient croisés qu’une fois dans le passé, en 2018, à Toronto. Medvedev avait alors gâché le 18e anniversaire d’Auger-Aliassime, remportant le duel au bris d’égalité du dernier set.

Medvedev sur une séquence

En début de deuxième manche, le Russe — surnommé « L’ours », signification du mot « medved » en russe — a poursuivi le travail.

Moins dominant globalement, il a toutefois continué sur sa lancée au service.

De son côté, le Québécois n’a signé son premier coup gagnant du set qu’en fin de cinquième jeu.

Mais, à la partie suivante, en avance 3-2, il a enfin bénéficié de ses premières balles de bris du match. Bris que lui aura offert le Russe avec sa première double faute de la rencontre.

Félix Auger-Aliassime s’est donc retrouvé balles en main pour le set. Sans succès. Un deuxième bris en autant d’occasions pour le favori.

Le Canadien ne s’en remettra pas. Dès l’occasion suivante, Daniil Medvedev brisait de nouveau. Il remporte la manche 7-5, alors qu’il tirait de l’arrière 5-2.

Auger-Aliassime compte alors 29 erreurs non provoquées, dont 8 doubles fautes, après deux sets.

Conclusion aisée

Cette mauvaise fin de manche a laissé des traces. Au troisième jeu de la troisième manche, Medvedev brise.

Il entrouvre la porte à la partie suivante en octroyant une balle de bris à l’adversaire, mais pour mieux la lui refermer au nez.

Ç’aura sans doute été la dernière chance — aussi petite soit-elle — de revenir dans le match pour Auger-Aliassime. Au jeu subséquent, le Russe brise. Encore. Il est parfait à ce chapitre : 5 en 5.

À 4-1, Daniil Medvedev au service, les jeux étaient faits. Ça se terminera 6-2. Un match somme toute facile pour le Russe, bouclé en deux heures et des poussières.

Félix Auger-Aliassime conclut le duel avec 17 coups gagnants pour 39 fautes directes. Le ratio du vainqueur : 37 contre 24.

Le Québécois de 21 ans est désormais 0-7 en carrière contre des membres du top 5.

Un maître du dur

Après son quart de finale, Auger-Aliassime avait dit de Medvedev qu’il était l’un des meilleurs joueurs sur surface dure en ce moment. On ne peut plus vrai.

En fait, le dur, c’est le terrain de jeu du Russe. De ses 12 titres, 11 ont été gagnés sur cette surface. Il mène d’ailleurs l’ATP sur le dur depuis 2018 avec ces 11 titres, ses 16 finales et ses 146 victoires.

Cette année, sur cette surface, Medvedev affiche un dossier de 34-5 et fait partie du top 5 pour les as, le taux de points gagnés sur première balle — tant au service qu’en retour — et la proportion de jeux gagnés en retour.

Donc, il sert bien et retourne bien.

En demi-finale des Internationaux des États-Unis pour la troisième année de suite, le no 2 mondial disputera une troisième finale à vie en tournoi majeur. Il s’est incliné à ses deux premières présences : en 2019, à New York, et cette année, en Australie.

Quant au Québécois, il a tout de même connu une forte année en tournoi majeur après une ronde des 16 à Melbourne et un quart de finale à Wimbledon.

Premier demi-finaliste canadien de l’histoire des Internationaux des États-Unis, il tentait de devenir seulement le deuxième joueur du pays à atteindre une finale de grand chelem, après Milos Raonic, à Wimbledon, en 2016.

Il était par ailleurs le plus jeune demi-finaliste à Flushing Meadows depuis Juan Martin Del Potro, en 2009.