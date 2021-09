Tennis

Internationaux des États-Unis

Leylah Fernandez cause la surprise face à Naomi Osaka

(New York) Leylah Fernandez vient de signer la victoire la plus étincelante de sa très jeune carrière, sur l’une des plus grandes scènes de tennis du monde. Un triomphe inspirant contre nulle autre que la championne en titre des Internationaux des États-Unis, Naomi Osaka, qui a ensuite annoncé prendre une pause du tennis.