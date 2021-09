Belinda Bencic et Maria Sakkari avancent, Ashleigh Barty s’incline

(New York) La poursuite d’un balayage en Grand Chelem se poursuit pour le Serbe Novak Djokovic, tandis que la première raquette mondiale chez les dames, Ashleigh Barty, a vu son parcours prendre fin aux Internationaux des États-Unis.

Associated Press

Djokovic a perdu le premier set aux mains du Japonais Kei Nishikori, mais il est venu de l’arrière pour l’emporter 6-7 (4), 6-3, 6-3, 6-2, samedi.

De son côté, Barty a baissé pavillon face à l’Américaine Shelby Rogers, qui s’est imposée 6-2, 1-6, 7-6 (5).

Djokovic a porté à 25-0 sa fiche en matchs de Grand Chelem cette saison et il a remporté ses 17 derniers affrontements contre Nishikori, finaliste à Flushing Meadows en 2014.

Le Serbe tente de gagner les quatre tournois majeurs du circuit lors d’une même année, un exploit qu’aucun homme n’a réussi depuis 1969. Rod Laver est le dernier joueur à avoir triomphé aux Internationaux d’Australie, à Roland-Garros, à Wimbledon et aux Internationaux des États-Unis lors d’une même saison.

Favori du tournoi, Djokovic était devenu le premier homme depuis Laver à gagner les trois premiers majeurs de la saison. Même Roger Federer et Rafael Nadal n’avaient pas réussi à le faire.

Âgé de 34 ans, Djokovic partage le record de 20 titres majeurs en simple avec Federer et Nadal, qui ne sont pas à New York pour cette quinzaine.

Au prochain tour, Djokovic croisera le fer avec l’Américain Jenson Brooksby, qui a défait le Russe Aslan Karatsev 6-2, 3-6, 2-6, 6-3, 6-3.

Par ailleurs, la victoire d’Oscar Otte signifie qu’un trio de joueurs qualifiés participera au quatrième tour à New York pour la première fois depuis que le tournoi enregistre les résultats des qualifications, en 1982.

Otte, un Allemand classé 144e au monde, a battu l’Italien Andeas Seppi 6-3, 6-4, 2-6, 7-5. Il est le tennisman le moins bien classé à se retrouver au quatrième tour aux Internationaux des États-Unis depuis Jiri Novak (no 179) en 2006.

Les qualifiés Peter Gojowczyk et Botic van de Zandschulp sont les autres joueurs qui ont triomphé vendredi soir.

Le prochain adversaire d’Otte sera l’Italien Matteo Berrettini.

Berrettini, qui s’était retrouvé dans le carré d’as aux Internationaux des États-Unis en 2019, a poursuivi sa route en disposant d’Ilya Ivashka 6-7 (5), 6-2, 6-4, 2-6, 6-3.

La championne en titre des Internationaux des États-Unis, Naomi Osaka, ainsi que deux des principales têtes de série du côté masculin – Stefanos Tsitsipas (no 3) et Andrey Rublev (no 5) – ont plié l’échine vendredi.

Barty est freinée

Championne à Wimbledon plus tôt cet été, Barty n’avait pas perdu une seule manche depuis le début du tournoi avant de se retrouver face à Rogers, dernière Américaine en lice chez les dames.

Barty a commis 17 fautes directes en première manche, puis trois autres quand elle menait 5-2 en troisième manche et qu’elle a laissé Rogers revenir dans le match.

Rogers avait une fiche en carrière de 0-6 contre les premières têtes de série. Elle avait une fiche en carrière de 0-5 contre Barty avant le duel de samedi, incluant quatre défaites en 2021.

Pour sa part, la médaillée d’or des Jeux olympiques de Tokyo, Belinda Bencic, et la demi-finaliste des Internationaux de France, Maria Sakkari, ont accédé au quatrième tour des Internationaux des États-Unis après avoir signé des victoires en sets consécutifs.

Bencic, la 11e tête de série, a évincé l’Américaine Jessica Pegula 6-2, 6-4 dans une reprise de leur match du récent tournoi olympique.

PHOTO ANGELA WEISS, AFP Belinda Bencic

La Suissesse s’était faufilée dans le carré d’as des Internationaux des États-Unis en 2019, son meilleur résultat jusqu’ici en Grand Chelem.

Sa prochaine adversaire sera la Polonaise Iga Swiatek, qui a gagné 6-4, 4-6, 6-3 face à l’Estonienne Anett Kontaveit.

Sakkari, la 17e tête de série, a signé sa huitième victoire de la saison contre une adversaire du top-20 mondial après avoir pris la mesure de la double championne de Wimbledon, Petra Kvitova, 6-4, 6-3.

Sakkari a claqué neuf as, n’a pas été brisée une seule fois et a atteint la deuxième semaine d’activités à Flushing Meadows pour une deuxième année consécutive.

Kvitova a terminé la rencontre avec plus du double du nombre de fautes directes de son adversaire, 34-16.

Emma Raducanu a elle aussi progressé dans le tournoi grâce à une victoire convaincante de 6-0, 6-1 contre Sara Sorribes Tormo.

Raducanu, qui est née au Canada et qui représente la Grande-Bretagne, participera à la deuxième semaine de compétition d’un tournoi majeur pour une deuxième fois cette année, après avoir réalisé l’exploit à Wimbledon.

Raducanu pourrait maintenant avoir Barty sur sa route. La favorite en découdra avec Shelby Rogers, en soirée.