Tennis

Tournoi de Cincinnati

Dabrowski et Stefani disputeront la demi-finale du double

(Mason) La Canadienne Gabriela Dabrowski et la Brésilienne Luisa Stefani ont fait un pas de plus vers une autre finale en double grâce à une victoire de 6-3, 6-3 contre les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara en quarts de finale, au tournoi de Cincinnati.