Le jeune Américain Taylor Fritz a eu la frousse, lundi après-midi, alors que son cœur s’est emballé pendant son match contre James Duckworth, à Toronto. Puis, une fois sorti du court, il a répondu à un autre type de menaces sur Twitter.

Frédérick Duchesneau La Presse

Au huitième jeu de la première manche, Fritz, 23 ans, a demandé un temps d’arrêt médical, se plaignant de difficultés respiratoires.

Le 40e joueur mondial a néanmoins terminé le match, qu’il a perdu 7-6, 6-3 contre le qualifié australien, 85e mondial.

« Je suis OK, a-t-il tweeté au terme de la rencontre. Probablement l’une des choses les plus bizarres qui me soient arrivées… Mon cœur est devenu absolument fou sans raison, j’ai continué seulement parce que c’était si étrange que je me disais que ça allait peut-être rentrer dans l’ordre et que je déteste vraiment abandonner même si c’était sans doute la chose intelligente à faire. »

… et puis, il a répondu à ceux qui lui ont reproché de ne pas avoir jeté l’éponge.

« Et à tous les parieurs qui m’ont transmis les habituelles menaces de mort pour ne pas avoir abandonné, je ne suis vraiment pas concerné par votre dépendance dégénérée au pari pendant que je joue un match. »

Au tour suivant, son tombeur affrontera l’Italien Jannik Sinner, 16e favori à 19 ans.