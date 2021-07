(New York) Roger Federer, qui s’est retiré des Jeux olympiques en raison d’une blessure au genou et Naomi Osaka, qui a raté Wimbledon en plus de se retirer de Roland-Garros pour des raisons de santé mentale, ont tous les deux confirmé leur présence à New York pour les Internationaux des États-Unis.

Associated Press

La Fédération de tennis des États-Unis (USTA) a dévoilé, mercredi, le tableau des joueurs et des joueuses inscrits pour le dernier tournoi du grand chelem de la saison qui aura lieu du 30 août au 12 septembre.

Federer s’est incliné en ronde quart de finale à Wimbledon. Osaka n’a pas joué depuis son abandon après le premier tour à Roland-Garros.

La liste inclut automatiquement bon nombre de joueurs et de joueuses en raison de leur classement mondial et il n’est pas impossible que certains se retirent d’ici le début du tournoi.

Le numéro un mondial Novak Djokovic, qui a remporté les Internationaux d’Australie, les Internationaux de France et le tournoi de Wimbledon, pourrait devenir le troisième homme à gagner les quatre titres du grand chelem la même année. Les deux autres joueurs à avoir réussi l’exploit sont Don Budge, en 1938, et Rod Laver, en 1969.

Djokovic est également en lice pour le tournoi olympique à Tokyo. Il pourrait ainsi devenir le premier homme à réussir un « Grand chelem en or » comme l’a fait Steffi Graf en 1988.

Chez les femmes, la championne de Wimbledon et première raquette mondiale Ashleigh Barty sera la favorite à New York. Osaka, championne en titre du tournoi, est classée deuxième devant Aryna Sabalenka et Sofia Kenin, qui a gagné les Internationaux d’Australie en 2020.