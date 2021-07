(Paris) Le Serbe Novak Djokovic est plus que jamais numéro 1 au classement de l'ATP après avoir conservé son titre dimanche à Wimbledon, tandis que son adversaire en finale, l’Italien Matteo Berrettini, y gagne une place pour en occuper le huitième rang lundi.

Dans le top 20, Hubert Hurcacz, premier Polonais de l’histoire en demi-finale d’un Grand Chelem, à Wimbledon, effectue un bond en avant dans ce classement, passant de la 18e à la 11e place.

Le jeune Canadien de 20 ans Félix Auger-Aliassime, quart-de-finaliste à Wimbledon, effectue lui aussi une belle progression, passant du 19e au 15e rang.

PHOTO ALASTAIR GRANT, ASSOCIATED PRESS

Un autre Canadien, Denis Shapovalov, se hisse dans le top 10 (10e) à la faveur de sa première demi-finale d’un Grand Chelem à Wimbledon.

Roger Federer, finaliste de la précédente édition de Wimbledon et seulement quart-de-finaliste cette année, recule encore d’un rang, au neuvième.

Le classement de l'ATP publié lundi

1. Novak Djokovic (SRB) 12 113 points

2. Daniil Medvedev (RUS) 10 370

3. Rafael Nadal (ESP) 8270

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8150

5. Alexander Zverev (GER) 7475 (+1)

6. Dominic Thiem (AUT) 7425 (-1)

7. Andrey Rublev (RUS) 6255

8. Matteo Berrettini (ITA) 5488 (+1)

9. Roger Federer (SUI) 4215 (-1)

10. Denis Shapovalov (CAN) 3625 (+2)

11. Hubert Hurkacz (POL) 3163 (+7)

12. Diego Schwartzman (ARG) 3060 (-1)

13. Pablo Carreño (ESP) 2940

14. Roberto Bautista (ESP) 2765 (-4)

15. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2738 (+4)

16. Casper Ruud (NOR) 2725 (-2)

17. Alex De Minaur (AUS) 2690 (-2)

18. Christian Garín (CHI) 2610 (+2)

19. Gaël Monfils (FRA) 2603 (-2)

20. David Goffin (BEL) 2500 (-4)