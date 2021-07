Le Canadien Denis Shapovalov s’est fort bien battu face à Novak Djokovic en demi-finale de Wimbledon, vendredi matin, mais ce fut insuffisant. Le numéro 1 mondial a fait ce qu’il fait de mieux : gagner.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

C’était une énorme commande pour Denis Shapovalov que d’affronter le meilleur joueur au monde en demi-finale du Grand Chelem. Toutes les statistiques étaient à l’avantage du Serbe, qui avait remporté la totalité de ses six duels en carrière face au Canadien. Ce fut encore le cas vendredi, alors qu’il a eu le dessus en trois manches de 7-6 (3), 7-5 et 7-5, malgré l’acharnement du jeune homme de 22 ans.

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Novak Djokovic

La première manche, qui a nécessité un bris d’égalité, a donné le ton à un duel qui s’est étiré sur 2 h 44 min. Shapovalov, 10e tête de série du tournoi, a brisé dès le troisième jeu afin de prendre les devants 2-1. Djokovic lui a fait le même coup quelques minutes plus tard pour égaliser à 5-5 en fin de manche. Ce dernier a eu le dessus au bris d’égalité.

Le Canadien ne s’est pas laissé abattre et la hargneuse bataille s’est poursuivie de plus belle en deuxième manche, devant des gradins remplis et bruyants sur le central du All England Club.

Le jeune homme de 22 ans a semblé se laisser emporter par la frustration au deuxième set. Il a notamment eu une prise de bec avec l’arbitre de chaise à la toute fin de la manche, au terme de laquelle il n’avait d’ailleurs encore concrétisé aucune de ses cinq balles de bris.

Son vis-à-vis est resté calme et en contrôle tout au long du match, qui a donné lieu à plusieurs longs échanges sur le gazon de Londres. Shapovalov a lutté jusqu’à la toute fin, mais Djokovic a brisé à 5-5, en route vers une victoire en trois manches. Les deux bras dans les airs, le Serbe a laissé entendre des cris de joie.

L’athlète de 34 ans a réussi sept as et remporté 81 % de ses premières balles dans le triomphe. Shapovalov a réussi cinq as, commis six doubles fautes et n’a réussi qu’une seule de ses 11 balles de bris dans la défaite. Émotif, il a laissé couler quelques larmes à sa sortie du court.

Il n’y aura donc pas de Canadien en finale. Le dernier a s’y être rendu a été Milos Raonic, qui s’était incliné face à Andy Murray en 2016.

Djokovic, qui présente une fiche de 18-0 en tournoi du Grand Chelem cette saison, est en quête d’un sixième titre à Wimbledon. Il affrontera Matteo Berrettini, qui est d’ailleurs le tout premier Italien de l’histoire à atteindre la finale de ce tournoi.