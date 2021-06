(Eastbourne) Le Canadien Vasek Pospisil s’est incliné 6-4, 6-4 devant l’Australien Alex de Minaur en quarts de finale du tournoi sur gazon d’Eastbourne, jeudi.

La Presse Canadienne

Pospisil a plié l’échine après une heure et 27 minutes de jeu devant la deuxième tête de série du tournoi. Il présente maintenant une fiche de 0-4 en carrière contre l’Australien.

Le Vancouvérois a misé de nouveau sur sa puissance — il a réussi six as, contre aucun pour de Minaur — pendant ce match, mais il n’a pas été très opportuniste au fil de la rencontre.

Pospisil, qui est âgé de 31 ans, n’a obtenu qu’une seule balle de bris contre l’Australien, et il en a profité pour lui ravir son service. Le représentant de l’unifolié a cependant offert six balles de bris au tennisman âgé de 22 ans, et celui-ci a converti la moitié d’entre elles.

De Minaur affrontera en demi-finales le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 77e joueur mondial, qui a pris la mesure du Biélorusse Ilya Ivashka 6-4, 7-5 en quarts de finale.

Le tournoi sur gazon d’Eastbourne est le dernier à être présenté avant Wimbledon, qui se déroulera du 28 juin au 11 juillet.