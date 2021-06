(Berlin) Madison Keys a donné le ton à l’Omnium de Berlin en battant la Polonaise Magdalena Frech 6-3, 6-4, lundi.

Associated Press

Keys, qui pointe au 28e échelon mondial, a réussi trois as et préservé quatre des six balles de bris offertes à son adversaire. Elle affrontera au prochain tour la favorite du tournoi, Aryna Sabalenka, dans ce tournoi préparatoire en prévision de Wimbledon.

L’Américaine âgée de 26 ans convoite son troisième titre de simple en carrière sur le gazon, après ses conquêtes à Eastbourne en 2014 et à Birmingham deux ans plus tard.

Sa compatriote, Amanda Anisimova, n’a pas eu autant de chance et a baissé pavillon 6-3, 6-1 devant Alizé Cornet. La Française aura maintenant rendez-vous avec l’Ontarienne Bianca Andreescu, qui a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour.

Par ailleurs, la Russe Ekaterina Alexandrova a vaincu sa compatriote Anna Kalinskaya 6-3, 6-2, et elle croisera le fer au prochain tour avec la deuxième tête de série Elina Svitolina.

La Suissesse Belinda Bencic a dû effacer un déficit d’une manche avant d’évincer l’Allemande Jule Niemeier 4-6, 6-4, 7-5. Niemeier disputait son premier match professionnel en carrière sur le gazon.