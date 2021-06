(Paris) Il y aura une nouvelle championne aux Internationaux de tennis de France.

Samuel Pétrequin Associated Press

La Polonaise Iga Swiatek, championne à Roland-Garros en 2020, a plié l’échine 6-4, 6-4 devant la Grecque Maria Sakkari en quarts de finale du tournoi parisien mercredi.

La Grecque, 17e tête de série, a dit : « Je suis sans voix. C’est un rêve devenu réalité ».

Sakkari n’avait jamais franchi le quatrième tour dans un tournoi du Grand Chelem auparavant.

Elle a excellé en retour de service sur le court Philippe-Chatrier et dominé son adversaire avec son audace.

Swiatek avait commencé le match sans avoir perdu le moindre set dans ce tournoi. Elle a demandé l’intervention d’une thérapeute après avoir accusé un déficit de 0-2 au deuxième set, et elle est retournée sur le terrain avec un bandage à la cuisse droite.

Sakkari aura rendez-vous en demi-finales jeudi avec Barbora Krejcikova.

PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS Barbora Krejcikova

Krejcikova a accédé aux demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière, mercredi, après être venue de l’arrière pour vaincre l’adolescente Coco Gauff 7-6 (6), 6-3.

Gauff a rapidement pris les devants 3-0, puis 5-3, et elle a obtenu cinq balles de manches. Elle n’a toutefois pu en convertir une seule.

Krejcikova en a profité, et elle a soutiré la manche après s’être adjugé les quatre derniers points du bris d’égalité de la première manche. Elle a ensuite engrangé 15 points consécutifs, pour rapidement se forger une avance de 5-0.

Il s’agissait de la victoire la plus importante de sa carrière, et elle n’a pas été facile à obtenir : Krejcikova a nécessité six balles de match pour la confirmer. Après un coup droit mal ajusté de Gauff, elle a finalement pu lever les bras vers le ciel.

Krejcikova, une Tchèque âgée de 25 ans qui a gagné deux titres majeurs en double, mais qui n’en est qu’à son cinquième tournoi du Grand Chelem en simple en carrière, pointe au 33e rang du classement mondial et connaît présentement une séquence de 10 victoires.

Elle a freiné à neuf la série de victoires de Gauff, la 24e tête de série qui est la plus jeune joueuse à avoir pris part aux quarts de finale à Roland-Garros depuis 2006. Les 41 fautes directes de l’Américaine, lesquelles comprennent sept doubles fautes, l’ont frustrée au point où elle a fracassé sa raquette contre la terre battue parisienne pendant la rencontre.

L’autre demi-finale opposera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et l’étonnante Slovène Tamara Zidansek.

Du côté masculin, l’Espagnol Rafael Nadal affrontera l’Argentin Diego Schwartzman en quarts de finale, tandis que le Serbe Novak Djokovic se mesurera à l’Italien Matteo Berrettini.