(Paris) Alexander Zverev, 6e mondial, a su se montrer présent dans les moments importants pour s’imposer face au Serbe Laslo Djere (55e) en trois manches de 6-2, 7-5 et 6-2, vendredi, au troisième tour de Roland-Garros.

Agence France-Presse

Après un premier tour compliqué où le finaliste des derniers Internationaux des États-Unis avait dû remonter deux manches de retard face au qualifié Oscar Otte pour s’en sortir 3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0, l’Allemand prend ses marques sur la terre battue parisienne.

Après avoir remporté la première manche sans encombre, il a su parfaitement réagir dans la deuxième où Djere lui avait pourtant ravi son service à deux reprises et s’était procuré trois balles de manche. Mais profitant de la nervosité de son adversaire au moment de conclure, Zverev a inversé la tendance pour l’emporter 7-5.

« On ne revient pas toujours d’un score comme ça [quand on est mené 5-3]. Face à un joueur comme Laslo, il m’a fallu hausser mon niveau de jeu et jouer mieux que lors des premiers tours. C’est ce que j’ai réussi à faire et j’en suis satisfait », a commenté l’Allemand sur le court après le match.

Dès le premier jeu de la troisième manche, Zverev a brisé son adversaire, réussissant ensuite à contenir les tentatives de retour au jeu suivant de Djere, finaliste à Cagliari en avril. Avant de dérouler tranquillement pour s’imposer sur un as en 2 h 9 min.

Celui qui a déjà remporté deux titres cette année (Madrid et Acapulco) ne cache pas son envie d’aller plus loin dans le tournoi. « Mon but dans ma carrière est de remporter un tournoi du Grand Chelem. Je joue mieux depuis l’an dernier, j’ai pris de la maturité. On va voir où ça me mène », a expliqué le no 6 mondial, âgé de 24 ans.

En huitièmes de finale, Zverev rencontrera le Japonais Kei Nishikori (49e), qui, après ses matchs en cinq manches des deux premiers tours, s’est qualifié plus facilement vendredi en bénéficiant de l’abandon du qualifié suisse Henri Laaksonen après une manche (7-5, 0-0).

Une première pour Medvedev

Le no 2 mondial, Daniil Medvedev, a décroché vendredi pour la première fois de sa carrière une qualification pour les huitièmes de finale de Roland-Garros, en battant l’Américain Reilly Opelka (35e), 6-4, 6-2, 6-4.

Brillant sur dur (vainqueur du Masters 1000 de Paris et des Masters de fin d’année en 2020, finaliste des Internationaux des États-Unis 2020, notamment), le Russe n’avait jusqu’ici enregistré que de piètres performances sur terre battue, notamment à Roland-Garros où jusqu’à cette année il n’avait jamais gagné un match lors de ses quatre précédentes participations.

PHOTO ANNE-CHRISTINE POUJOULAT, AGENCE FRANCE-PRESSE Daniil Medvedev

Face au récent demi-finaliste du tournoi de Rome, Medvedev savait qu’il devait être vigilant et « que ça n’allait pas être facile ». « Mais les conditions humides [vendredi] m’ont un peu aidé », notamment pour contrer le puissant service de l’Américain, a-t-il analysé à la fin du match. « Je suis content de m’en être sorti. »

« Cette année, je me sens vraiment bien ici. Je voulais faire un grand truc, je suis en train d’y arriver. J’espère ne pas m’arrêter là », a déclaré le natif de Moscou en français. Ce qui a ravi le public du court Suzanne-Lenglen, qui l’a acclamé en scandant « Daniil, Daniil » lors de son interview d’après-match.

Pour une éventuelle place en quarts de finale, Medvedev rencontrera un expert de l’ocre, le Chilien Cristian Garín (23e), récent quart de finaliste à Madrid et à Estoril.

Tsitsipas une fois de plus au 4e tour

PHOTO CHRISTOPHE ARCHAMBAULT, AGENCE FRANCE-PRESSE Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas, cinquième tête d’affiche, a vaincu l’Américain John Isner 5-7, 6-3, 7-6 (3) et 6-1.

Le Grec a surmonté les 19 as d’Isner ; il en a même signé huit lui-même.

Il n’y a eu que quatre bris, dont trois en faveur du vainqueur. Tsitsipas a également converti les trois quarts de ses 20 montées au filet.

Tsitsipas compte déjà 36 victoires en 2021, un sommet à l’ATP. Il se retrouve en huitièmes de finale parisiennes pour la troisième année de suite.

Son prochain rival sera Pablo Carreño Busta, 12e tête de série.