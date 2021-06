Chronique

Tennis

Naomi Osaka

Le défi de la paix intérieure

Ce jour-là, Naomi Osaka a réussi un coup exceptionnel. Face à une Serena Williams en colère, qui insultait l’arbitre devant un public new-yorkais gagné à sa cause, la jeune athlète a conservé son calme et remporté les Internationaux des États-Unis. Des nerfs à la puissance 10 ! Derrière ce visage doux et sympathique, on percevait une volonté implacable.