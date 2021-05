PHOTO CHRISTOPHE ENA, ASSOCIATED PRESS

Un premier match difficile et une amende pour Naomi Osaka

(Paris) Après avoir respecté ses intentions de ne pas participer à ses conférences de presse d’après-match aux Internationaux de tennis de France, la Japonaise Naomi Osaka a écopé une amende de 15 000 $ dimanche.

Associated Press

La décision a été rendue publique dans une déclaration officielle des organisateurs des quatre tournois qui composent le Grand Chelem du tennis, quelques heures après la victoire d’Osaka lors de son match de premier tour face à la Roumaine Patricia Maria Tig.

Après son triomphe, Osaka s’est présenté à un microphone et a échangé brièvement avec l’ancien professionnel Français Fabrice Santoro, qui mène des entrevues après certains matchs au bénéfice des spectateurs assis dans les gradins.

Osaka a cependant choisi de ne pas se rendre à la salle de conférence de presse, menant à la sanction que lui a imposée le juge-arbitre des Internationaux de France.

De plus, Osaka pourrait s’exposer à de nouvelles sanctions, tel que le stipule le Code de conduite, si elle maintient sa décision de ne pas donner de conférences de presse.

Selon la déclaration officielle, des infractions à répétition pourraient engendrer des sanctions plus sévères, y compris l’exclusion du tournoi ainsi que le déclenchement d’une enquête pour faute grave, qui pourrait mener à des amendes plus lourdes et des suspensions pour les Grands Chelems à venir.

Mercredi dernier sur Twitter, Osaka avait fait savoir qu’elle ne participera pas aux conférences de presse à Roland-Garros, et elle n’a pris part à aucune rencontre avec les journalistes avant le tournoi.

Après sa victoire par un score de 6-4, 7-6 (4) contre Tig, malgré 35 erreurs directes sur le court Philippe-Chatrier, la numéro deux mondiale a notamment répondu à une question portant sur la qualité de son jeu sur la terre battue.

« Je dirais que c’est un processus », a déclaré Osaka. « J’espère qu’en jouant plus souvent, je deviendrai meilleure. »

Osaka a remporté quatre tournois du Grand Chelem en carrière, tous sur surface dure incluant les Internationaux d’Australie en février dernier.

Elle n’a cependant jamais franchi la troisième ronde à Roland-Garros et n’a pas participé à l’évènement l’an dernier, tenu peu de temps après son triomphe aux Internationaux des États-Unis.

Kerber tombe, Kvitova résiste

Plus tôt en journée, l’Allemande Angelique Kerber a été la première tête de série à se voir montrer la porte de la sortie à la suite de sa défaite de 6-2, 6-4 aux mains de l’Ukrainienne Anhelina Kalinina, une joueuse issue des qualifications qui occupe le 139e rang au classement de la WTA.

PHOTO MICHEL EULER, ASSOCIATED PRESS Angelique Kerber

Ancienne numéro un mondiale et triple championne en tournois du Grand Chelem, Kerber, 26e tête de série en 2021, a subi l’élimination au premier tour pour une troisième année d’affilée à Roland-Garros.

Kerber a gagné les trois autres tournois du Grand Chelem mais n’est jamais allée plus loin que les quarts de finale sur la terre battue parisienne, en 2012 et en 2018.

C’est la huitième fois en 14 présences à Roland-Garros que Kerber est éliminée dès la première ronde.

Plus tard dimanche, la Tchèque Petra Kvitova, 11e tête de série, a sauvé une balle de match en deuxième manche avant d’éliminer la Belge Greet Minnen 6-7 (3), 7-6 (5), 6-1.

PHOTO CHRISTOPHE ARCHAMBAULT, AGENCE FRANCE-PRESSE Petra Kvitova

Chez les hommes, la journée inaugurale marquait l’entrée en scène de trois des jeunes joueurs les plus prometteurs en Dominic Thiem (4e tête de série), Stefanos Tsitsipas (5e) et Alexander Zverev (6e).

Le Russe Daniil Medvedev (2e) et le Suisse Roger Federer (8e) sont inscrits au programme de la journée de lundi, mais pas le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, ni l’Espagnol Rafael Nadal, troisième tête de série.