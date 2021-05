(Rome) Malgré les efforts titanesques et le jeu souvent inspiré de son rival, l’Espagnol Rafael Nadal est venu à bout du Canadien Denis Shapovalov en trois manches de 3-6, 6-4, 7-6 (3) aux termes d’un passionnant duel de trois heures 27 minutes en huitièmes de finale du tournoi de tennis de Rome, jeudi.

La Presse Canadienne

Le score et la longueur du match illustrent à quel point Nadal a trimé dur pour atteindre le tour suivant, sur sa surface de prédilection.

Pour l’emporter, Nadal a dû effacer un recul de 0-3 en deuxième manche, et récupérer un bris de service lors du set décisif. Il a aussi sauvé deux balles de match lors du 12e jeu de ce troisième set, sur son service.

Lors du bris d’égalité décisif, Nadal s’est détaché de Shapovalov avec des mini-bris consécutifs pour se donner une avance de 4-1. Il a confirmé la victoire à sa deuxième balle de match lorsque le Canadien a envoyé un revers dans le filet.

Shapovalov, 14e joueur mondial, espérait non seulement vaincre Nadal pour la deuxième fois de sa carrière, après son inoubliable triomphe sur la surface dure du stade Uniprix en 2017, il tentait de devenir seulement le troisième gaucher à vaincre le légendaire Espagnol sur la terre battue.

L’Espagnol Fernando Verdasco, en 2012 — sur une surface bleutée —, et l’Argentin Horacio Zeballos, l’année suivante, sont les seuls à avoir réussi l’exploit. Nadal a gagné les 52 autres matchs.

Nadal a maintenant gagné ses 19 derniers duels contre des gauchers, Shapovalov ayant été le dernier à le vaincre.

Dans un autre match de huitièmes de finale présenté simultanément mais qui n’a pas offert le même niveau de jeu, le Québécois Félix Auger-Aliassime a baissé pavillon 7-6 (3), 6-1 aux mains de l’Argentin Federico Delbonis.

PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ASSOCIATED PRESS Félix Auger-Aliassime

Deux jours après avoir livré une impressionnante performance face à Diego Schwartzman, Auger-Aliassime, 21e joueur mondial, a réussi deux as, commis six doubles fautes et concédé à son rival trois balles de bris en sept tentatives.

Lors du bris d’égalité, Delbonis a inscrit six points d’affilée après avoir concédé le tout premier du jeu.

Delbonis, 64e joueur mondial, a entamé la deuxième manche en gagnant les cinq premiers jeux, dont deux au service du Québécois.

Spectaculaire début

Face à Nadal, Shapovalov a connu un départ canon, remportant les quatre premiers jeux et 16 des 21 premiers points.

Il a notamment enregistré neuf points consécutifs entre les premier et troisième jeux, dont deux jeux lors desquels l’Espagnol était au service.

Nadal s’est ramené dans le match en gagnant trois jeux successifs, incluant un premier bris lors du sixième jeu.

Le Canadien a freiné l’élan de Nadal en gagnant son service au huitième jeu et en réalisant son troisième bris de l’affrontement au jeu suivant, capitalisant sur sa quatrième balle de set lorsque Nadal a envoyé un revers dans le milieu du filet.

C’était le premier set que Shapovalov gagnait contre Nadal depuis sa spectaculaire victoire à Montréal en 2017.

Le Canadien a poursuivi sur sa lancée en gagnant les trois premiers jeux de la deuxième manche, incluant un bris au deuxième jeu.

Nadal a mis fin à la séquence lors du quatrième jeu, mais a véritablement amorcé sa remontée lors du jeu suivant, lorsqu’il a réussi à briser le service de Shapovalov alors que ce dernier menait 40-0.

Nadal a dominé les trois jeux suivants et éventuellement forcé la tenue d’une manche ultime à son service.

Shapovalov a été le premier à se donner l’avantage lors du set décisif avec un bris lors du quatrième jeu. Nadal n’a toutefois pas perdu de temps pour lui remettre la monnaie de sa pièce, récoltant un bris dès le jeu suivant.

C’est au bris d’égalité que ce spectaculaire duel allait se conclure.