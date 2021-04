(Monte-Carlo) David Goffin a profité du jeu erratique de Marin Cilic pour le vaincre 6-4, 3-6, 6-0 au premier tour du Masters de Monte-Carlo, dimanche.

The Associated Press

Cilic, le champion des Internationaux des États-Unis en 2014, a décoché 10 as et menait à un certain moment 3-0. Sauf qu’il a commis 52 fautes directes et a cédé son service à six reprises au Belge, 11e tête de série du tournoi.

Il s’agissait du neuvième duel entre les deux joueurs, et Goffin mène maintenant 5-4.

L’autre match à l’affiche dimanche s’est poursuivi pendant trois heures avant que l’Australien Jordan Thompson vienne finalement à bout du Français Benoît Paire 6-4, 6-7 (3), 7-6 (5). Thompson a gagné ses deux matchs en carrière contre Paire, chaque fois sur la terre battue.

D’autre part, Rafael Nadal convoitera son 12e titre en carrière à Monte-Carlo. Le détenteur de 20 titres du Grand Chelem en carrière pourrait cependant croiser le fer avec le favori, Novak Djokovic, en finale dimanche prochain.

Djokovic avait battu Nadal en finale du tournoi en 2013, et il avait de nouveau triomphé en 2015. Le 11e titre de Rafa à cet endroit a été acquis en 2018.

Nadal avait été évincé par l’Italien Fabio Fognini en demi-finales du tournoi en 2019, et la compétition a été annulée l’an dernier à cause de la pandémie de coronavirus.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a rendez-vous avec le Chilien Cristian Garin, 16e tête de série du tournoi, lundi.