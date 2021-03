(Miami) Ça fait 20 ans que Venus Williams n’a pas gagné le tournoi de tennis présenté près de son lieu de résidence, et son passage à l’édition du Tournoi de Miami de 2021 a été bref.

Stephen Wine

Associated Press

L’Américaine de 40 ans a été éliminée dès la première ronde, mardi, s’inclinant 6-2, 7-6 (10) face à la Kazakhe Zarina Diyas, 89e au classement mondial.

Williams, qui s’est présentée au tournoi au 79e rang du classement de la WTA, en était à sa 21e participation au Tournoi de Miami, qui a maintenant lieu à 75 minutes de sa demeure à Palm Beach Gardens, en Floride.

Le plus récent triomphe de Williams à ce tournoi remonte à 2001, alors qu’elle avait battu sa compatriote Jennifer Capriati en finale. Elle a aussi gagné le tournoi en 1998 et en 1999.

La première journée de compétition s’est déroulée devant de maigres foules, et ça restera ainsi. En raison de la pandémie, seulement 750 spectateurs seront admis sur le site du tournoi.

Les têtes de série profitent de laissez-passer en première ronde, incluant la numéro un mondiale Ashleigh Barty, qui pourra profiter de ce délai avant son premier match pour régler son horloge biologique. Elle est arrivée à Miami après un voyage de 45 heures depuis son Australie natale.

« Brisbane-Sydney, Sydney à Los Angeles, Los Angeles à Miami est, habituellement, un voyage relativement facile », a déclaré Barty.

« Nous avons eu une annulation d’un vol au moment du départ de l’Australie, et une autre lorsque nous sommes arrivés à Los Angeles. »

Le tournoi se déroulera en l’absence de Serena Williams et des trois joueurs qui ont dominé le tennis masculin pendant des années : Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. Djokovic a choisi de ne pas faire le voyage depuis la Serbie et les deux autres ont invoqué des raisons de santé.

Ces absences créent une ouverture pour les joueurs dans la vingtaine au sein du tableau du simple masculin. Ceux-ci espèrent depuis longtemps réaliser des percées lors des tournois les plus prestigieux.

« Je ne mentirai pas ; c’est une opportunité », a déclaré Stefanos Tsitsipas, classé cinquième.

« Il y a beaucoup de bons joueurs qui ne sont pas dans le top-5 qui peuvent également jouer du bon tennis. Je les vois comme des menaces aussi. »