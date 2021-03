PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Buenos Aires) Juan Martín del Potro, ancien champion des Internationaux des États-Unis, va subir une autre opération au genou droit.

Associated Press

Il garde toutefois espoir de jouer en Olympiade cet été.

L’Argentin est à l’écart depuis qu’il s’est blessé au genou en juin 2019, au Queen’s Club.

Il a déjà subi trois opérations au genou droit. La prochaine aura lieu mardi, à Chicago.

« Nous avons essayé une thérapie conservatrice, mais la douleur est encore là, a écrit Del Potro.

« Le médecin sait que je veux jouer à nouveau au tennis et pouvoir jouer aux Jeux olympiques, alors nous avons convenu que la chirurgie devrait être pratiquée le plus tôt possible. »

Del Potro a battu Roger Federer en finale à New York en 2009, méritant alors son seul titre du Grand Chelem.

Il a subi plusieurs blessures à long terme depuis. C’est la quatrième fois qu’il est absent pour au moins huit mois.

Âgé de 32 ans, Del Potro a songé à la retraite après la mort de son père, en janvier. Il a finalement décidé de persévérer.

« Les dernières semaines n’ont pas été faciles. Tout est si difficile depuis le décès de mon père, a-t-il déclaré.

« Mais je sens aussi la force qu’il m’envoie d’en haut. J’espère pouvoir surmonter cette situation. Je n’arrêterai pas d’essayer. »

Le tournoi de tennis des JO de Tokyo devrait débuter le 24 juillet.