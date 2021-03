PHOTO ANDY BROWNBILL, ASSOCIATED PRESS

(Doha, Qatar) Le Canadien Denis Shapovalov a éliminé son compatriote Vasek Pospisil en deux manches de 7-5, 6-4 dans un match de deuxième ronde à l’Omnium de tennis du Qatar, mercredi.

La Presse Canadienne

Quatrième tête de série et 11e joueur mondial, Shapovalov a été dominant à son service. L’Ontarien de 21 ans a réussi sept as contre deux double fautes, n’a fait face à aucune balle de bris et n’a perdu que dix points à son service.

Par ailleurs, Shapovalov s’est donné neuf balles de bris au service de Pospisil et en a converti une lors de chacune des deux manches. Il a réalisé un premier bris lors du 11e jeu du premier set et inscrit l’autre bris lors du septième jeu, à sa cinquième balle de bris de ce jeu.

C’était le troisième duel entre les deux Canadiens et Shapovalov en a gagné deux.

Détenteur du 67e rang au classement de l’ATP, Pospisil s’était qualifié pour la deuxième ronde grâce à une victoire contre l’Australien Christopher O’Connell. Pendant ce temps, Shapovalov avait profité d’un laissez-passer directement en deuxième ronde.

En quarts de finale, Shapovalov se mesurera au vainqueur du duel entre le Belge David Goffin, sixième tête de série, et l’Américain Taylor Fritz.