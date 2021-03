Eugenie Bouchard et Leylah Fernandez l’emportent à Guadalajara

(Guadalajara) Eugenie Bouchard et Leylah Annie Fernandez ont réussi leur entrée en scène à l’Omnium de Guadalajara, mardi.

La Presse Canadienne

Bouchard a défait l’Américaine Caroline Dolehide 3-6, 6-1 et 6-3 au premier tour. Bouchard, de Westmount, a mis une heure et 44 minutes pour venir à bout de son adversaire.

La Québécoise de 27 ans a porté sa fiche à 2-0 en carrière contre la 154e joueuse mondiale, après l’avoir battue sur le gazon au tournoi de Birmingham en 2018.

PHOTO MARK BLINCH, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Eugenie Bouchard

Bouchard, 144e, affrontera au prochain tour la huitième tête de série, la Slovène Kaja Juvan.

Le week-end dernier, à Lyon, Bouchard s’est inclinée en finale du double en compagnie de la Serbe Olga Danilovic.

Fernandez a pris la mesure de la Russe Anna Kalinskaya 7-5, 4-6 et 6-4, mardi.

La Lavalloise de 18 ans, septième tête de série, a mis deux heures et sept minutes pour évincer la 71e raquette mondiale.

Fernandez, 87e joueuse au monde, affrontera au prochain tour l’Australienne Astra Sharma, 115e.

En double, Fernandez et la Mexicaine Renata Zarazua ont été battues 4-6, 6-1 et 10-7 par Ellen Perez et Sharma, de l’Australie.