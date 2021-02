(Londres) Les finales de la Coupe Billie Jean King, jadis connue sous le nom de Fed Cup, ont été reportées pour la deuxième fois, jeudi.

Associated Press

La Fédération internationale de tennis (ITF) a mentionné que le tournoi à 12 équipes ne pourra se dérouler tel que prévu en salle du 13 au 18 avril à Budapest, en Hongrie.

L’ITF a précisé que cette compétition serait reportée à plus tard cette année, « à cause de l’incertitude et des défis découlant du virus COVID-19, tant au niveau local qu’international ». Le lieu n’a pas été précisé.

Ce tournoi devait d’abord se dérouler en avril 2020, mais il a été reporté une première fois à cause de la pandémie.

L’ITF a souligné que les duels éliminatoires se poursuivront tel que prévu en avril.