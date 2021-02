(Melbourne) Denis Shapovalov a couronné la journée parfaite du Canada aux Internationaux de tennis d’Australie grâce à une victoire aux dépens du jeune italien Jannik Sinner, lundi, à Melbourne Park.

La Presse Canadienne

Shapovalov et Sinner se sont livré un duel enlevant qui a duré presque quatre heures et c’est finalement l’Ontarien qui l’a emporté 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4.

Sinner, âgé de 19 ans, a décroché dimanche son deuxième titre ATP, en battant son compatriote Stefano Travaglia —7-6 (4), 6-4 — en finale du Great Ocean Road Open.

Shapovalov s’est quelque peu compliqué la tâche dans ce match avec un total de 71 fautes directes et neuf doubles fautes. Il s’est repris avec 12 as et 62 coups gagnants.

Au prochain tour, Shapovalov, 11e tête de série, a rendez-vous avec l’Australien Bernard Tomic.

Cette dernière victoire de la journée a donc permis aux cinq représentants canadiens au programme, lundi, de franchir le premier tour avec succès.

PHOTO WILLIAM WEST, AGENCE FRANCE-PRESSE Félix Auger-Aliassime

Auparavant le Québécois Félix Auger-Aliassime s’était imposé en trois manches — 6-2, 6-4, 6-2 — face à l’Allemand Cedrik-Marcel Stebe.

Auger-Aliassime, finaliste la veille du tournoi préparatoire du tournoi Murray Open, a totalisé sept as et 25 coups gagnants mais il a néanmoins commis 25 fautes directes. Il a également sauvé six des neuf balles de bris contre lui.

Il affrontera l’Australien James Duckworth au prochain tour.

Son coéquipier Milos Raonic n’a pour sa part eu aucune difficulté à se défaire de l’Argentin Federico Coria, qu’il a vaincu 6-3, 6-3, 6-2 en 1 h 35 minutes.

PHOTO ANDY BROWNBILL, ASSOCIATED PRESS Milos Raonic

Raonic a amassé 17 as et 51 coups gagnants et n’a fait face qu’à deux balles de bris, qu’il a empêché son rival de convertir.

Au tableau féminin, la Torontoise Bianca Andreescu, huitième tête de série, a réalisé un retour victorieux à la compétition. Elle a difficilement vaincu la Roumaine Mihaela Buzarnescu 6-2, 4-6, 6-3.

PHOTO HAMISH BLAIR, ASSOCIATED PRESS Bianca Andreescu

Elle a réussi trois as et 27 coups gagnants, mais elle a totalisé 34 fautes directes.

Plus tôt, Rebecca Marino a signé une victoire de 6-0, 7-6 (9) contre l’Australienne Kimberly Birrell.

Issue des qualifications, la Torontoise de 30 ans n’a eu besoin que de 23 minutes pour boucler la première manche face à sa rivale de 22 ans, classée 747e au monde et détentrice d’un laissez-passer des organisateurs.

Pendant cette première manche, Marino n’a fait face à aucune balle de bris et a gagné un point de plus à son service — 12 — que le total de Birrell pendant tout ce set.

La bataille a été beaucoup plus ardue pour Marino en deuxième manche. La Canadienne a eu besoin de 78 minutes et de huit balles de match pour éliminer Birrell au bris d’égalité.

Pour Marino, il s’agissait d’une première participation à un tournoi du Grand Chelem depuis 2013.

En juillet 2011, elle a grimpé jusqu’au 38e rang du classement mondial mais des ennuis personnels et physiques ont fait qu’elle s’est présentée à Melbourne au 316e échelon.