(Melbourne) Le Canadien Steven Diez a accédé au deuxième tour du tournoi de qualifications des Internationaux de tennis d’Australie dimanche en disposant du Russe Alexey Vatutin 6-3, 4-6, 6-4.

La Presse Canadienne

Diez, qui est originaire de Toronto, a décoché cinq as et converti six de ses 14 balles de bris dans un match où les deux tennismen ont éprouvé des ennuis avec leur première balle de service.

Vatutin n’a réussi que 51 % de ses services avec sa première balle, mais il est parvenu à briser Diez quatre fois en cinq occasions.

Diez affrontera au deuxième tour le Suisse Henri Laaksonen, 15e tête de série du tableau de qualifications masculin.

Pour leur part, la Québécoise Eugenie Bouchard et la Vancouvéroise Rebecca Marino doivent disputer leur premier match du tableau de qualifications féminin lundi.