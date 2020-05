(Berlin) Dominic Thiem, Alexander Zverev et Nick Kyrgios participeront à des matchs exhibitions à Berlin en juillet au milieu de la pandémie de coronavirus.

La Presse canadienne

Un premier évènement se déroulera du 13 au 15 juillet sur gazon et un autre sur surface dure du 17 au 19 juillet dans un hangar de l’ancien aéroport Berlin-Tempelphof, aujourd’hui converti en parc.

Chaque tournoi accueillera six hommes et six femmes et une bourse totale de 200 000 euros (306 000 $ CAN) sera à l’enjeu.

Thiem, Zverev et Kyrgios seront accompagnés de Jannik Sinner chez les hommes. Les deux autres joueurs seront connus plus tard.

Elina Svitolina, Kiki Bertens, Julia Goerges et Andrea Petkovic seront de la partie du côté des dames. Les deux autres places restent à confirmer.

PHOTO D’ARCHIVES DANIELLE PARHIZKARAN, USA TODAY SPORTS L’Allemande Julia Goerges.

Un super bris d’égalité remplacera la troisième manche. On aura recours au système de juge de lignes électronique afin de réduire le nombre de personnes présentes sur le court.

Cet évènement remplace le tournoi WTA prévu à Berlin en juin mais qui a été annulé.