PHOTO ALL ENGLAND LAWN TENNIS AND CROQUET CLUB, VIA AFP

On ne sait pas quand les prochains vainqueurs de Wimbledon pourront brandir leurs trophées respectifs. Ci-haut, les champions de 2019 le Serbe Novak Djokovic et la Roumaine Simona Halep, qui ont posé pour la postérité le 14 juillet 2019 lors du Dîner des champions à Londres.