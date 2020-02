(Marseille) Le Québécois Félix Auger-Aliassime a défait le Français Gilles Simon 7-5, 7-6 (2) en demi-finales du tournoi en salle de Marseille, samedi, et il disputera une deuxième finale d’affilée sur le circuit de l’ATP.

La Presse canadienne

Auger-Aliassime, qui est âgé de 19 ans, présente une fiche parfaite de 2-0 contre Simon en carrière, après l’avoir vaincu en huitièmes de finale du tournoi sur gazon de Stuttgart l’année dernière.

En finale, il affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas, deuxième tête de série du tournoi, qui a défait le Kazakh Alexander Bublik 7-5, 6-3 un peu plus tôt pendant la journée.

Auger-Aliassime, la septième tête de série du tournoi, espère toujours décrocher son premier titre en carrière sur le circuit de l’ATP, après s’être incliné devant le Français Gaël Monfils en finale du tournoi de Rotterdam, aux Pays-Bas, la semaine dernière.

Après avoir rapidement tiré de l’arrière 5-2 en première manche, Auger-Aliassime est parvenu à briser Simon et à s’adjuger les cinq jeux suivants. Le deuxième set a été plus chaudement disputé, mais le 18e joueur au monde a conservé son sang-froid, en route vers la victoire en une heure et 59 minutes.

D’autre part, le Vancouvérois Vasek Pospisil et son partenaire de jeu Nicholas Mahut ont défait les Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies 6-3, 6-2 en demi-finales du double masculin. Ils lutteront pour le titre demain contre le Hollandais Wesley Koolhof et le Croate Nikolas Mektic, deuxièmes têtes de série du tournoi.