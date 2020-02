(Marseille) Félix Auger-Aliassime a battu le Biélorusse Egor Gerasimov 7-5 et 6-2, vendredi, accédant ainsi aux demi-finales, à Marseille.

La Presse canadienne

Classé 18e au monde (et septième tête de série), le Québécois a eu le dessus 4-1 pour les bris et 9-7 pour les as contre son rival, qui est 72e.

Auger-Aliassime a remporté 83 % des points disputés sur ses premières balles.

Vaincu en finale à Rotterdam, la semaine dernière, Auger-Aliassime se mesurera en demi-finales au Français Gilles Simon, tombeur du favori, le Russe Daniil Medvedev, au compte de 6-4 et 6-0.

PHOTO KOEN SUYK, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Denis Shapovalov

Vétéran de 35 ans, Simon est la 58e raquette du tennis masculin ; il a déjà occupé le sixième rang.

Lui et Auger-Aliassime ont croisé le fer une seule fois et le Québécois a prévalu en deux manches, l’année dernière à Stuttgart.

Plus tôt, l’Ontarien Denis Shapovalov s’est incliné 7-5, 4-6 et 6-3 devant le Kazakh Alexander Bublik.

Shapovalov, quatrième tête de série, a plié l’échine en deux heures et 17 minutes devant Bublik, 55e joueur au classement mondial de l’ATP.

L’Ontarien, 15e joueur mondial, avait mis un terme à une séquence de quatre défaites la veille, en disposant du Croate Marin Cilic.

Bublik aura rendez-vous avec le Grec Stefanos Tsitsipas, deuxième tête de série, qui a disposé du Britanno-Colombien Vasek Pospisil, 7-5 et 6-3.

Pour la première fois depuis 1990, il y avait trois Canadiens en quarts de finale d’un tournoi de l’ATP.